'Postao je ovisan o tabletama za bolove kada ga je napao noj'

Na današnji dan prije 15 godina umro je Johnny Cash. Bio je u 72. godini, a 'službeno' je umro zbog problema s dijabetesom. Njegovi obožavatelji vjeruju da je presudilo slomljeno srce. Samo četiri mjeseca ranije umrla mu je supruga June, koju je obožavao i s kojom je u braku bio 35 godina.

Za mnoge simbol i utjelovljenje country glazbe, njegov bas bariton bio je jedinstven u svijetu. Zvali su ga 'Čovjek u crnom' jer je bio u crnom, a koncerte, do posljednjeg, počinjao je riječima: 'Pozdrav, ja sam Johnny Cash'.

Prošao je pakao droge, od kojega ga je spasila supruga June. Prvi put u zatvoru je nastupio 1. siječnja 1958. u San Quentinu, gdje je 11 godina kasnije snimio live album. U zatvorima je svirao iz sažaljenja.

Prodao je više od 90 milijuna albuma, a poznat je po pjesmama 'I Walk The Line', 'Ring Of Fire', 'Man In Black'. Obolio je 1997., a njegov sin John je glazbenik i producent, koji je u garaži snimio uspomenu na oca...

Jimmy Carter mu je bio najdraži

Foto: promo

Cash se družio s američkim predsjednicima, osobito s Richardom Nixonom i Jimmyjem Carterom.

- Šarmantni su, zato smo ih i izabrali - smatrao je.

U prvom braku dobio je četiri djevojčice

U braku s Vivan Liberto bio je sedam godina, do 1961. Vjenčali su se čim je izašao iz vojske, a dobili su četiri kćeri: Rosanne, Kathleen, Cynthiju i Taru Joan. U to je doba prodavao alat.

Primljen je u čak tri kuće slavnih

Prvu nagradu dobio je 1968., a dobio je, između ostalih, 17 Grammyja. Primljen je u tri kuće slavnih: za kantautora Nashvillea, u Kuću slavnih countryja i Kuću slavnih rock and rolla.

Dr. Quinn

On i žena glumili su u seriji ‘Dr. Quinn’ s Jane Seymour, koja je po Cashu nazvala jednog od dva sina.

Izabran među stotinu najvećih glazbenika

Nagradu Grammy za životno djelo Cash je dobio 1999., a godinu dana poslije smrti časopis Rolling Stone uvrstio ga je među 100 najutjecajnijih glazbenika svih vremena.

Velika ljubav

Cashu je s June Carter bio drugi brak, dok je njoj to bio treći. Bila je pjevačica, glumica, plesačica, tekstopisac... Sa svakim je suprugom dobila sina, a s Johnnyjem ima Johna Cartera Casha.

Foto: Profimedia

1950. Ratno zrakoplovstvo

Prošao je osnovnu obuku, a onda prešao u obavještajce u Njemačku. Nakon četiri godine časno je otpušten s činom narednika.

1954. Počeo svirati

S obitelji se preselio u Memphis, gdje je počeo svirati. U Sun Recordsu prvo su ga odbili, a već je 1955. snimio dvije pjesme koje su bile hitovi.

1957. Veliki hit

Prvi milijunski hit bio mu je 'I Walk The Line', koji je prodan u dva milijuna primjeraka, a na top ljestvici proveo je 43 tjedna.

1969. Imao emisiju

Na mreži ABC imao je emisiju ‘The Johnny Cash Show’, koja se emitirala dvije godine. Gosti su mu bili Ray Charles, Eric Clapton, Neil Young...

1983. Ozlijedio ga noj

Na njegovoj ga je farmi napao i ozlijedio noj. Tad je postao ovisan o tabletama protiv bolova.

1994. Album ‘od doma’

U svojem dnevnom boravku uz pratnju gitare snimio je album ‘American Recordings’ s raznim obradama.

Foto: You Tube

1998. Završio u bolnici

Imao je tešku upalu pluća koja mu je poprilično ugrozila zdravlje. Kad se oporavio, snimio je dva albuma: ‘American III: Solitary Man’ i ‘American IV: The Man Comes Around’. Na njima prevladavaju tužne pjesme, a bio je to njegov odgovor na bolest.

2003. Posljednji koncert

Nastupio je dvaput nakon ženine smrti u memorijalnom centru obitelji Carter. Nastup 5. srpnja 2003. godine bio mu je ujedno posljednji javni.