Zbog nje mu se raspao brak, a kada je umrla i on se 'ugasio'...

Veljača je mjesec ljubavi. Tim povodom svaki dan sve do Dana zaljubljenih - Sv. Valentina donosimo vam po jednu ljubavnu priču poznatih ličnosti koja će malo koga ostaviti ravnodušnim. Neke su šokirale svijet, neke su rasplakale mnoge, a neke su tragično završile..

Iako je Johnny Cash, američka country legenda, umro zbog komplikacija uzrokovanih dijabetesom 2003. godine, mnogi smatraju da je 'čovjek u crnom' (kako su ga obožavatelji nazvali), umro od slomljena srca. Samo četiri mjeseca ranije nakon operacije srca umrla je njegova June s kojom je bio nerazdvojan punih 35 godina koliko su proveli u braku.

Foto: Screenshot

A upravo je ta lijepa, dobra i pametna žena uspjela izvesti autodestruktivnog Johnnyja sklonog porocima na pravi put. Ona mu je bila prijateljica, sestra, majka, ljubavnica... Zapravo sve ono što žena jest muškarcu, ako je njihova ljubav iskrena i potpuna. A ljubav Johnnyja i tri godine starije June bila je takva. On bez nje nije mogao živjeti.

Johnny je June prvi put ugledao kada je bio na maturalnom putovanju u srednjoj školi. Cashov razred išao je u Nashville gdje je June imala nastup s obiteljskim sastavom 'The Carter Family' koju su nazivali 'prvom obitelji country glazbe'. Nakon toga prošle su godine i godine prije nego su se upoznali 1956. u backstageu dvorane Grand Ole Opryja.

- Jednog dana ću te oženiti - rekao joj je Johnny tada iako ga je kod kuće čekala prva supruga Vivian Liberto s kojom je imao četiri kćeri. June je bila tada u svom drugom braku. S prvim suprugom pjevačom Carlom Smithom imala je kći, a s drugim Edwardom Nixom također je dobila djevojčicu.

- Osjećala sam se kao da sam upala u vatru i kao da sam živa gorjela - opisala je jednom prilikom June kako se osjećala kada se zaljubila u Johnnyja. Ti osjećaji bili su joj inspiracija da napiše pjesmu 'Ring of Fire'. Pjesmu je u originalu otpjevala Juneina sestra Anita, ali postala je hit tek kada ju je Johnny prilagodio, dodao trubače i otpjevao svoju verziju. Oboje su tada bili u braku i oboje su bili vjernici. Za June, zaljubljivanje u oženjenog muškarca bio je smrtni grijeh. Dok je pisala riječi za 'Ring of Fire' na pameti su joj bili plameni jezici pakla, gdje je vjerovala da će gorjeti zbog zabranjene ljubavi.

Ova pjesma bila je prva u nizu njihovih zajedničkih hitova. Njihovi potisnuti osjećaji koje su gajili jedno prema drugome dolazili su do izražaja kada bi nastupali skupa. Kemija između para bila neporeciva. June i Johnny počeli su nastupati zajedno početkom 60-ih. Sve su se više zbližavali i sve više udaljavali od svojih supružnika.

- June je ‘Ring of Fire’ napisala za mene i točno takva je bila naša afera. Bili smo ludo zaljubljeni i cijelo vrijeme zajedno radili. A kada je turneja završila, morali smo ići kući svojim obiteljima. To je boljelo - iskreno je jedanput ispričao Johnny Cash.

Foto: Profimedia

Johnny je napokon 1966. razveo od žene, a June je zatražila razvod od svog drugog supruga. No Johnny je bio ovisnik o tabletama, drogi i alkoholu. Nekoliko puta je zaprosio June, ali ona mu je rekla da se neće udati za njega dok se ne skine s droge. On je tada obećao da će sve učiniti da bude njegova.

#DidYouKnow @JohnnyCash’s “Ring Of Fire” was written by June Carter Cash and Merle Kilgore. pic.twitter.com/QHuyOnEg1w