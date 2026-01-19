Obavijesti

STVARI SE MIJENJAJU

Postoji li formula za dobar film? Matt Damon otkrio što Netflix zahtijeva: 'Publika je drugačija'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Netflix

Matt Damon i Ben Affleck ponovno su zajedno u akciji, i to u filmu 'The Rip' koji je nedavno došao na Netflix. Obzirom da ga publika gleda kod kuće, a ne u kinu, postoje smjernice koje su morali slijediti, otkriva Damon

Na Netflix je nedavno došao novi film 'The Rip', u kojem su snage ponovno ujedinili slavni glumci Matt Damon i Ben Affleck, ujedno i dugogodišnji prijatelji. Promovirajući film u podcastu 'Joe Rogan Experience', Damon je otkrio kako streaming servisi danas mijenjaju način kako se filmovi rade. 

LEGENDARNI DVOJAC Prijateljstvo koje traje više od 40 godina: Ben i Matt skupa su dobili Oscara, opet rade zajedno
Prijateljstvo koje traje više od 40 godina: Ben i Matt skupa su dobili Oscara, opet rade zajedno

Damon je objasnio kako publika koja gleda filmove na streaming kanalima kod kuće ima značajno drugačiju razinu pažnje nego publika u kinima. Zbog toga Netflix stavlja akciju u prvi plan, a na setu se, kaže Damon, raspravljalo i o tome da se radnja treba pojaviti u dijalogu barem 3-4 puta tijekom filma zbog publike koja je paralelno i na mobitelima. 

- Standardni način na koji smo naučeni za raditi akcijske filmove bio je u tri dijela. Najviše novca išlo je na treći dio, to je bilo finale. A sada traže da taj veliki trenutak dođe u prvih pet minuta filma jer žele zadržati publiku - objasnio je Damon. 

Matt Damon and Ben Affleck attend the premiere of their new film "The Rip" in New York City
Foto: Jeenah Moon

No to nije jedina formula za uspjeh, istaknuo je njegov kolega Affleck. Za primjer je dao seriju 'Adolescence' koja je postigla veliki uspjeh i kod kritičara i kod publike, te osvojila brojne nagrade. 

- Oni nisu radili ništa od ovoga. I odlično je! I mračno, tragično, napeto... Postoje dugačke scene u kojima oni sjede u autu i nitko ne kaže apsolutno ništa - istaknuo je. 

