Postoji li formula za dobar film? Matt Damon otkrio što Netflix zahtijeva: 'Publika je drugačija'

Na Netflix je nedavno došao novi film 'The Rip', u kojem su snage ponovno ujedinili slavni glumci Matt Damon i Ben Affleck, ujedno i dugogodišnji prijatelji. Promovirajući film u podcastu 'Joe Rogan Experience', Damon je otkrio kako streaming servisi danas mijenjaju način kako se filmovi rade.

Damon je objasnio kako publika koja gleda filmove na streaming kanalima kod kuće ima značajno drugačiju razinu pažnje nego publika u kinima. Zbog toga Netflix stavlja akciju u prvi plan, a na setu se, kaže Damon, raspravljalo i o tome da se radnja treba pojaviti u dijalogu barem 3-4 puta tijekom filma zbog publike koja je paralelno i na mobitelima.

- Standardni način na koji smo naučeni za raditi akcijske filmove bio je u tri dijela. Najviše novca išlo je na treći dio, to je bilo finale. A sada traže da taj veliki trenutak dođe u prvih pet minuta filma jer žele zadržati publiku - objasnio je Damon.

Foto: Jeenah Moon

No to nije jedina formula za uspjeh, istaknuo je njegov kolega Affleck. Za primjer je dao seriju 'Adolescence' koja je postigla veliki uspjeh i kod kritičara i kod publike, te osvojila brojne nagrade.

- Oni nisu radili ništa od ovoga. I odlično je! I mračno, tragično, napeto... Postoje dugačke scene u kojima oni sjede u autu i nitko ne kaže apsolutno ništa - istaknuo je.