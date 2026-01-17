Posudio je glas Darthu Vaderu i Mufasi, a imao je i bogatu karijeru okrunjenu nagradama

James Earl Jones bio je dobitnik nagrada Tony, Emmy, Grammy i Oscar. Takvim nizom nagrada i epitetom EGOT mogu se pohvaliti rijetki, a Jones je iza sebe ostavio itekakav katalog uspješnih filmova i kazališnih predstava.

Rođen je 17. siječnja 1931. godine u Mississippiju, a odgojili su ga djed i baka s kojima se kasnije preselio u Michigan. Njegov otac Robert Earl Jones bio je boksač i glumac te je rijetko bio sa svojom obitelji zbog karijere. Glumac je u djetinjstvu izrazito mucao, zbog čega se u društvu povlačio zbog nelagode. Profesor iz srednje škole pomogao mu je da prebrodi tu nelagodu.

- Imao sam sjajnog profesora engleskoga. Napisao sam pjesmu, a on mi je rekao da je predobra te da recitiranjem pred cijelim razredom dokazati da sam zaista autor. Sve sam odradio bez mucanja - komentirao je glumac jednom prilikom. Nakon srednje škole James je upisao Sveučilište u Michiganu, gdje je namjeravao završiti medicinu, no nije prošlo dugo i zaljubio se u glumu. Nakon diplome otišao je služiti državi u Korejskom ratu, a nakon povratka se posvetio svom snu o glumi. Otišao je u New York gdje je radio u kazalištu te je neko vrijeme koristio ime Todd Jones. U to se vrijeme zbližio sa svojim ocem, koji je također glumio. Radio je razne poslove ne bi li preživio, a na Broadwayju je debitirao 1950. godine.

Foto: Brad Barket/PRESS ASSOCIATION

Glumio je u brojnim predstavama i na filmu, a mnogi su ga tada znali po izvedbama predstava Williama Shakespearea. Karijeru je postepeno gradio, a godine 1963. osvojio je prvi Emmy za ulogu u seriji "East Side/West Side". Nakon toga se pojavio i u hitu "Dr. Strangelove" Stanleyja Kubricka te je glumio u sapunicama "Guiding Light" i "As the World Turns", u kojima je utjelovio liječnike.

Nagradu Tony osvojio je 1968. zahvaljujući predstavi "The Great White Hope". Pojavio se u istoimenom filmu, za koji je dobio nominaciju za Oscara i Zlatni globus. Balansirao je između filma i kazališta, a povremeno je glumio i u serijama. Zahvaljujući svom dubokom, jedinstvenom glasu, dobio je ulogu koja mu je obilježila karijeru. Krajem 70-ih godina stao je iza Dartha Vadera u kultnim "Ratovima zvijezda" Georgea Lucasa.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Na velikom platnu nerijetko je utjelovio snažne, autoritativne likove. Bio je negativac u filmu "Conan the Barbarian" uz Arnolda Schwarzeneggera, a kasnije je glumio kralja u "Coming to America" uz Eddieja Murphyja. Nakon brojnih uspješnica, posudio je glas Mufasi u "Kralju lavova" 1994. godine.

Uspjehe je nizao i serijama "Gabriel’s Fire" i "Heat Wave", a gostovao je i u naslovima kao što su "Teorija velikog praska" i "Simpsoni". Od kazališta nikada nije odustao, a 2005. je osvojio drugu nagradu Tony za svoj rad na predstavi "On Golden Pond". Objavio je i memoare u kojima se osvrnuo na karijeru, ali i osobni život.

Jones je dvaput bio u braku. Prvu suprugu Julienne Marie je oženio 1968., a upoznali su se u kazalištu četiri godine ranije. Razišli su se četiri godine kasnije. Godine 1982. vjenčao se s glumicom Cecelijom Hart, koja je igrom slučaja imala istu ulogu u istoj predstavi kao i njegova prva žena. Zajedno su dobili sina Flynna Earla Jonesa. Hart je preminula 2016. od posljedica raka jajnika.

James Earl Jones umro je u svom domu u New Yorku 9. rujna 2024. godine od posljedica komplikacija s dijabetesom. Imao je 93 godine.