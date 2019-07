Potpuno gola: Emily se skinula i pokazala tragove od badića...

Manekenka i glumica Emily Ratajkowski (27) često na društvenim mrežama objavljuje provokativne fotografije i hvali se svojom vitkom linijom. Posebno su aktualne njezine fotografije u mini bikiniju koji više otkriva nego što pokriva.

Foto: Instagram

No, ovog puta američka manekenka otišla je korak dalje te je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj je potpuno gola, a jedino što se vidi su tragovi badića nastali od sunčanja.

- Poljubi sunce - napisala je Ratajkowski čija je fotografija oduševila mnoge obožavatelje.

Foto: Instagram

- Ostao sam bez teksta. Izgledaš savršeno - samo su neki od komentara. Obožavatelji pretpostavljaju kako je i ovu fotografiju uslikao njezin suprug Sebastian Bear-McClard (32) s kojim je u braku od veljače 2018., a par se vjenčao nakon samo dva mjeseca veze.

Američkom glumcu, kako kaže, ne smeta njezino skidanje, a nije ljubomoran ni na brojne poruke muškaraca koje joj stižu u inbox.

Foto: Instagram

- Nije mi neugodno skinuti se za ulogu. No kada me prijatelji slikaju na odmoru, sramežljiva sam. Čak i kada moj suprug izvuče fotoaparat jako sam nervozna jer je to puno intimnije, iskrenije i to smo zaista mi - objasnila je manekenka.