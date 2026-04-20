Potresna ispovijest Maje Šuput o gubitku oca: 'Ja sam jedva nekako to preživljavala...'

Foto: Instagram/Maja Šuput

U isječcima koji najavljuju prvu epizodu podcasta glazbenica je progovorila o svom ocu Borisu, koji joj je, osobito u prvim danima karijere, bio najveća podrška i oslonac

Pjevačica Maja Šuput (46) gostovala je u podcastu 'Nema labavo by IN magazin', a epizoda će biti objavljena u srijedu.

U isječcima koji najavljuju prvu epizodu podcasta glazbenica je progovorila o svom ocu Borisu, koji joj je, osobito u prvim danima karijere, bio najveća podrška i oslonac, piše Dnevnik.hr.

Boris Šuput je tijekom godina surađivao s mnogim zvijezdama poput Miše Kovača, Zlatka Pejakovića, Danijela Popovića i Jasmina Stavrosa. On je 2002. godine doživio tešku prometnu nesreću od koje se nikad nije potpuno oporavio, a nakon duge i teške bolesti preminuo je u listopadu 2018. godine.

Ispričala je kako je izgledalo to doba, kada su se životi njene obitelji promijenili zauvijek.

- Ja sam bila jedina koja je radila za cijelu obitelj. Znači, ja sam od svih nas troje samo onda ja počela raditi jer oni više nisu radili i tako dalje. Sve je u jednom danu otišlo u krivom smjeru. Tako da, ono, ne znam što bih ti rekla. Jednostavno, to su teme o kojima ja nikad ne pričam, jer mi izazivaju mučninu i onda mi se plače pa mi se tako uopće ne priča o tome - rekla je Maja.

- Ja sam jedva nekako to preživljavala dok je on bio živ, u smislu nisam to mogla gledati, bilo mi je to užasno teško. Užasno. Kad je tata umro, ja mislim da jedno godinu ili dvije nisam mogla otići više na groblje, ne više, nego nisam otišla na groblje - otkrila je.

