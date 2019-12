Potresna priča Sare: Uzela sam nož u ruku i htjela se prerezati

Najmlađa kandidatkinja četvrte sezone 'Života na vagi' Sara Sitarić (18) šokirala je gledatelje popularnog showa kad je pred kamerama izjavila da se tri godine borila s depresijom i nesigurnošću.

Foto: RTL

- Grozan je bio taj period i dosta dugotrajan. U jednom trenutku sam stala, što više da radim sa sobom? Najradije bih samo nestala i sjećam se da sam jednom uzela nož u ruku i idem se sad prerezati, ali ne možeš, boriš se sam sa sobom, kao da jedan mozak upravlja ovom rukom koja želi, a drugi mozak ne, ne mogu to opisati, to je prestrašno - ispričala je Sara te dodala kako roditeljima to nikad nije ispričala.

Trener Edin Mehmedović (38) ostao je u šoku kad je Sara s ostalim kandidatima podijelila tužnu priču.

Foto: Facebook

- To me tako šokiralo, jedna tako divna mlada djevojka da pomisli tako nešto - komentirao je trener, a Sara je izjavila kako poslije nije više razmišljala o tome.

- To se dogodilo jednom i ne ponovilo se nikad. Znam da se neće ponoviti - zaključila je 18-godišnjakinja koja je od ulaska u show izgubila 32,7 kilograma. Jedan od razloga zašto se prijavila u show je taj kako bi mogla pomagati pretiloj djeci, a znala je da neće to moći dok ne smršavi. Između ostalog, Sara je priznala kako joj je dosta života u strahu.

Foto: RTL

- Ideš u kino – strah te hoćeš li stati u sjedalo, ideš na more – strah te što drugi misle dok te gledaju, ideš u izlazak – minimalno četiri osobe ti se rugaju i pogrdno te nazivaju - izjavila je Sara pri ulasku u show, a priznala je da su je u školi vršnjaci gađali kamenjem.

- Vikali su, pa ti to ni ne osjetiš, salo te štiti - prisjetila se Sara mučnog razdoblja dodajući da se riječi duboko urežu i da i zato treba pomoć.

