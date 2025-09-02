Potresna priča Splićanke Kate: Izgubila sam brata, a majka mi je oboljela od karcinoma...

Splićanka Katarina (45) ušla je u 'Život na vagi' da svojoj kćeri podari majku punu energije i života. Iza nje su veliki gubici i teški trenuci, ali i ogromna ljubav koja je vodi naprijed. U dvadesetima je izgubila brata koji je poginuo, a ubrzo nakon toga njezina je majka oboljela od karcinoma. No priznala je da još teže podnosi spoznaju da njezina kći neće odrastati uz bližu obitelj.

- Ja sam njoj sve, zato sam i došla tu - rekla je kroz suze.

Katarina je podijelila i svoju najveću želju, želi biti aktivna majka koja će s kćeri voziti role, bicikl, skakati i kupati se. Ne želi da njezina djevojčica ide naprijed, dok ona ostaje sjediti u automobilu. Upravo ta misao, kaže, najviše ju je pogodila i bila okidač za promjenu.

Foto: rtl

Priznala je da se zbog viška kilograma povukla iz društvenog života. Sve češće je pozivala prijatelje da dolaze kod nje jer joj je bilo teško kretati se, a i garderoba joj je postala veliki problem

- Nikad nisam bila depresivna, nego nezadovoljna - rekla je Katarina.

Koliko točno ima kilograma, doznat ćemo večeras u novoj epizodi emisije. No trener Edo već je komentirao da misli kako je Katarina jedna od rekorderki po broju kilograma u ovoj sezoni.

Foto: rtl