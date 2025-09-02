Katarina je podijelila i svoju najveću želju, želi biti aktivna majka koja će s kćeri voziti role, bicikl, skakati i kupati se. Ne želi da njezina djevojčica ide naprijed, dok ona ostaje sjediti u automobilu
Potresna priča Splićanke Kate: Izgubila sam brata, a majka mi je oboljela od karcinoma...
Splićanka Katarina (45) ušla je u 'Život na vagi' da svojoj kćeri podari majku punu energije i života. Iza nje su veliki gubici i teški trenuci, ali i ogromna ljubav koja je vodi naprijed. U dvadesetima je izgubila brata koji je poginuo, a ubrzo nakon toga njezina je majka oboljela od karcinoma. No priznala je da još teže podnosi spoznaju da njezina kći neće odrastati uz bližu obitelj.
- Ja sam njoj sve, zato sam i došla tu - rekla je kroz suze.
Katarina je podijelila i svoju najveću želju, želi biti aktivna majka koja će s kćeri voziti role, bicikl, skakati i kupati se. Ne želi da njezina djevojčica ide naprijed, dok ona ostaje sjediti u automobilu. Upravo ta misao, kaže, najviše ju je pogodila i bila okidač za promjenu.
Priznala je da se zbog viška kilograma povukla iz društvenog života. Sve češće je pozivala prijatelje da dolaze kod nje jer joj je bilo teško kretati se, a i garderoba joj je postala veliki problem
- Nikad nisam bila depresivna, nego nezadovoljna - rekla je Katarina.
Koliko točno ima kilograma, doznat ćemo večeras u novoj epizodi emisije. No trener Edo već je komentirao da misli kako je Katarina jedna od rekorderki po broju kilograma u ovoj sezoni.
