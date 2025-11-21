Obavijesti

MODNA IKONA

Povijesne promjene na Met Gali: Novi glavni donatori, nova tema i kraj ere Anne Wintour

Piše Nadia Reškovac,
Povijesne promjene na Met Gali: Novi glavni donatori, nova tema i kraj ere Anne Wintour
Foto: Ik Aldama

Met Gala ulazi u novu eru: Anna Wintour predaje vodstvo Chloe Malle, a Jeff Bezos i Lauren Sanchez postaju glavni donatori. Tema sljedeće godine je 'Costume Art'

Jedan od najprestižnijih događaja u modnom svijetu, Met Gala, ulazi u novu eru. Nakon gotovo četiri desetljeća, Anna Wintour (76), dugogodišnja modna urednica i ikona industrije, više neće voditi organizaciju. Na njezino mjesto dolazi Chloe Malle (40), nova glavna urednica Voguea, koja preuzima odgovornost za događaj koji oblikuje modnu scenu i postavlja globalne trendove crvenog tepiha.

Anna Wintour at CAROLINA HERRERA SS23 runway during during New York fashion Week on September 2022 - New York, USA. 12/09/2022
Foto: Ik Aldama

Ovoga puta u središte pažnje dolaze Jeff Bezos (61) i njegova supruga Lauren Sanchez (56), koji prvi put sudjeluju kao glavni donatori. Par se prvi put pojavio na Met Galinim stepenicama 2024., a sada preuzima značajnu ulogu u financiranju humanitarnog događaja.

MODNA IKONA NE GUBI UTJECAJ Je li ovo kraj ere Anne Wintour? Ni blizu, Vrag će još nositi Pradu
Je li ovo kraj ere Anne Wintour? Ni blizu, Vrag će još nositi Pradu

Tema sljedeće Met Gale bit će 'Costume Art', u sklopu istoimene izložbe koja će biti postavljena od 10. svibnja 2026. do 10. siječnja 2027. u muzeju Met.

Foto: Doug Peters/Press Association

 Kao i uvijek, izložba će biti usko povezana s izgledima i kreacijama koje će se pojaviti na crvenom tepihu. Met Gala 2026. održat će se 4. svibnja, otvarajući potpuno novo poglavlje u povijesti ovog prestižnog modnog događaja.

