Povijesne promjene na Met Gali: Novi glavni donatori, nova tema i kraj ere Anne Wintour

Jedan od najprestižnijih događaja u modnom svijetu, Met Gala, ulazi u novu eru. Nakon gotovo četiri desetljeća, Anna Wintour (76), dugogodišnja modna urednica i ikona industrije, više neće voditi organizaciju. Na njezino mjesto dolazi Chloe Malle (40), nova glavna urednica Voguea, koja preuzima odgovornost za događaj koji oblikuje modnu scenu i postavlja globalne trendove crvenog tepiha.

Foto: Ik Aldama

Ovoga puta u središte pažnje dolaze Jeff Bezos (61) i njegova supruga Lauren Sanchez (56), koji prvi put sudjeluju kao glavni donatori. Par se prvi put pojavio na Met Galinim stepenicama 2024., a sada preuzima značajnu ulogu u financiranju humanitarnog događaja.

Tema sljedeće Met Gale bit će 'Costume Art', u sklopu istoimene izložbe koja će biti postavljena od 10. svibnja 2026. do 10. siječnja 2027. u muzeju Met.

Foto: Doug Peters/Press Association

Kao i uvijek, izložba će biti usko povezana s izgledima i kreacijama koje će se pojaviti na crvenom tepihu. Met Gala 2026. održat će se 4. svibnja, otvarajući potpuno novo poglavlje u povijesti ovog prestižnog modnog događaja.