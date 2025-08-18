Povijesni trenutak za Palestinu: Imat će svoju predstavnicu na izboru za Miss Universe

Nadeen Ayoub (27) po prvi puta će predstavljati Palestinu na izborima za Miss Universe. Ovogodišnje 74. izdanje održava se u listopadu na Tajlandu, točnije u Pak Kretu. Povodom premijernog sudjelovanja, u ovom povijesnom trenutku za Palestinu, manekenka se oglasila na društvenim mrežama.

Ayoub je na svom Instagram profilu napisala da je počašćena što po prvi puta može objaviti da će predstavljati Palestinu na Miss Universe.

- Stupam na pozornicu Miss Universe ne samo s titulom, već s istinom - napisala je manekenka.

- Dok Palestina trpi slomljeno srce - posebno u Gazi - nosim glas naroda koji odbija da ga se ušutka. Predstavljam svaku palestinsku ženu i dijete čiju snagu svijet treba vidjeti. Mi smo više od naše patnje - mi smo otpornost, nada i otkucaji srca domovine koja živi kroz nas- dodala je, a pratitelji su joj uzvratili brojnim komentarima.

'Čestitam Nadeen! Palestina ima najbolju predstavnicu', 'Sva ljubav i podrška', 'Trebamo više takvih predstavnika', pisali su joj.

Foto: Instagram

Nadeen, s adresom u Dubaiju, fitness je trenerica te se bavi nutricionizmom. Osnovala je i Olive Green Academy, školu posvećenu izradi sadržaja, koja spaja održivost i umjetnu inteligenciju.

Što se tiče dosadašnjih titula, Nadeen je 2022. pobijedila na izboru za Miss Palestine. Iste godine, titulu je odnijela i na Miss Earth Water, jednom od najvećih svjetskih natjecanja izbora ljepote i time postala prva Palestinka na jednom od velikih međunarodnih izbora ljepote.

Izbori za Miss Universe održat će se 21. listopada, a Nadeen se svojim nastupom želi zalagati za ljude iz Palestine. Uz Palestinu, premijerni nastup imat će i Saudijska Arabija. Novost je i da će od ove godine biti uvedena Latina, nova kategorija proizašla iz realityja Miss Universe Latina.