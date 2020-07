Povlači se nakon navodne afere s maloljetnicom: 'Neću snimati'

Youtuber je završio na stupu srama zbog navodnog dopisivanja s maloljetnicom koju je tražio njezine gole fotografije. Prijetio je kako će je tužiti sudu. Dosta mu je optužbi i skandala, želi se povući

<p>Youtuber <strong>Bogdan Ilić</strong> (23), poznatiji kao <strong>Baka Prase</strong>, nedavno se našao u skandalu zbog navodne afere s maloljetnicom. Zbog toga je velik broj sponzora prestao surađivati s njim. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Bogdanom Ilićem</strong></p><p>Sada je objavio novi video na YouTubeu čiji je naslov 'Moj posljednji video'. U njemu je rekao kako više neće snimati te da mu je dosta skandala i svađa.</p><p>- Moram razmisliti što ću sa životom. Za svašta su me optuživali, ali ja znam da nisam pedofil, da nisam nikoga silovao, da nisam nikoga primorao ni na što. Ne znam ni sa kim se svađam - rekao je Bogdan.</p><p>Tvrdi kako ga šira javnost optužuje da živi onako kako bi svatko živio u njegovim godinama.</p><p>- Da se s 23 godine baviš javnim poslom i zarađuješ više od 100.000 eura, naravno da bi trošio taj novac maksimalno. No, nekome smeta što ja trošim svoj novac i što volim lijepe i zgodne žene. Zbog toga se neću nikome ispričavati - dodao je. </p><p>Svojim je pratiteljima poručio kako im je zahvalan na podršci te kako će se možda vratiti snimanju videa za YouTube, ali mora dobro razmisliti.</p><p>Podsjetimo, Baka Prase je završio na stupu srama nakon što su u javnost 'isplivali' screenshotovi njegovog navodnog dopisivanja s četrnaestogodišnjom djevojčicom koju je nagovarao da mu šalje gole fotografije i ima spolne odnose s njim. On je potom tu djevojčicu nazvao 'narkomankom koja mora počupati obrve' te najavio kako će je tužiti sudu. Dodao je kako bez prestanka ima spolne odnose s curama te ih optužio da lažu o svojim godinama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p> </p>