<p>Jedan od poznatijih balkanskih youtubera <strong>Bogdan Ilić </strong>(23), koji ima nadimak Baka Prase, nerijetko se hvali zaradom koju ostvaruje putem društvenih mreža. Kako sam kaže, krenuo je od nule, a sada si već omogućio dva Porschea i Rolex sat. No, tu njegovim luksuznim stvarima nije kraj. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Bakom Prase</strong></p><p>Influencer je sada iznajmio stan koji je ogroman i skupocjeno uređen, a time se pohvalio na društvenim mrežama. </p><p>- Stan je ludilo! Ja ne vjerujem što sam uradio - rekao je youtuber te krenuo u obilazak stana. </p><p>Tako Bogdan ovih dana uživa u vlastitom bazenu, jacuzziju, sauni... U dnevnom boravku ima golemi televizor, a stan bi uskoro trebao imati i lift kako bi youtuber mogao direktno iz garaže ući u stan, ali on još uvijek nije dovršen. Svjetla se pale i gase na dodir. </p><p>Stan je dvoetažni, a Baka će tu neko vrijeme živjeti sam. Međutim, cijenu najma nije otkrio.</p><p>- Nije jeftin. To da se zna - rekao je.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>