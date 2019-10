Povratak Tine Katanić: Povukla se s televizije poslije skandala

Manekenka Tina Katanić (35) vratila se na male ekrane u najnovijem showu Nove TV, 'Zvijezde pod hipnozom'. U showu su gledatelji imali priliku vidjeti zvijezde u hipnotiziranom stanju.

Hipnotizirana Ivana Banfić tako je postala šopingholičarka, a Ricardo Luque bodybuilder. Riječ je Tininom velikom povratku na komercijalnu televiziju. Naime nakon privatne drame koju je proživjela prije četiri godine.

Miss sporta 2011. povukla s javne scene. Tina se našla u seks skandalu 2015. godine kad je iscurio njen privatni seks skandal nakon čega je manekenka po vlastitom priznanju pala u depresiju i počela gubiti obline, svoj prepoznatljiv znak. Kako je rekla, puno joj je snage trebalo da se izvuče iz te faze.

- Normalno je imati jednu, drugu i treću fazu, ali sad sam u fazi da živim zdravo. Trčim, šetam, svatko ima svoju unutarnju snagu, pa tako i ja. Kažu mi da je osmijeh moj zaštitni znak i to se trudim i održati - rekla je Tina svojedobno.

Onaj koji joj je pomogao da prebrodi taj period, uz njene najbliže, bio je i njen tadašnji dečko, ugostitelj Berislav Bero Kramar (35). Par se upoznao u velikogoričkom klubu krajem 2014. na koncertu srpske pjevačice Milice Pavlović.

Manekenka je ugostitelja zavela u ružičastom kostimiću. Ta je boja njen zaštitni znak. Našli su se na piću odmah sutradan i ubrzo se rodila ljubav. Započeli su vezu koja je bila na daljinu jer Bero je otvarao kavanu u Beču pa ga je manekenka često posjećivala u austrijskoj prijestolnici.

- Lijepo nam je, uživamo zajedno, no svoju ljubav ipak još malo želimo ljubomorno čuvati za sebe. Ne skrivamo se, ali niti ne pohodimo zagrebačku špicu - izjavila je u to vrijeme Tina, koja je tad zatajila o kome se radi. No nakon nekoliko godina ljubavi Tina i Bero su prekinuli vezu. Manekenka ni tad nije gubila osmijeh na licu, koji je uz njene obline i omiljenu ružičastu boju, njen prepoznatljiv znak.

Bivša Loto djevojka nakon toga birala je modne revije, a okušala se i u emisiji 'Popodnevna mora'

Nedugo nakon izbijanja seks skandala u kojem se našla zvali su je i u 'Big Brother', no odbila je 15.000 eura (112.500 kuna), iako joj je ponuda bila primamljiva. Kako se povjerila prijateljima, bila je sigurna da bi, kaže, podignula gledanost da uđe na pet minuta nakon svega što joj se dogodilo, no odustala je nakon konzultacija s odvjetnikom. Nakon 'Big Brothera' Tinu su zvali i u srpski reality show 'Parovi', no manekenka nije bila zainteresirana sudjelovanjem.

Kako su tad rekli njoj bliski ljudi, Tina se povukla i želi živjeti mirnijim životom. No manekenki, koja je svojedobno palila i žarila modnim pistama zanosnim oblinama, očito su počela nedostajati svjetla reflektora pa se ponovno vraća na male ekrane.

