Povratnici prelomili: Ovo su parovi koji idu u superfinale

Finalisti su nekako uspjeli doznati kako će povratnici podijeliti njih šestero u tri para koji će se boriti za superfinale, svjesni da ne mogu puno utjecati na njihovu odluku

'Kako god da nas podijele, naše je da se pokažemo i izborimo', smatrao je Darko.

Stiglo je vrijeme da povratnici nasamo donesu svoju odluku, a Davor nije propustio priliku podbosti ostatak ekipe kako je očito da informacije cure i netko cinka sve što se među njima priča u tajnosti. Jer odluka već nije donesena, a finalisti znaju koji je njihov zadatak.

Fikret je priznao kako je on bio taj koji je pričao s finalistima te se zalagao da se imena parova vuku iz šešira, a ostali su ga optužili da se ne želi nikome zamjeriti.

'Nikakva lutrija ne dolazi u obzir, samo direktno glasanje', smatrala je Manuela.

Najsigurniji među finalistima je Ivan koji je u jučerašnjim farmerskim igrama pronašao 'joker', vrijednu karticu koja mu može pomoći na putu prema finalu – može zamijeniti svog protivnika ukoliko bude želio – no to mora skrivati od ostalih. Ipak, Mario je uspio iz njega izvući tu informaciju, obećavši da neće dalje širiti ostalima već igrati fer.

Ipak, Marija je mučilo da će Ivan odabrati upravo njega ako dobije priliku.

Novo jutro je svanulo i dan odluke je pred povratnicima, no Ivana će se također nešto pitati.

Nikolina i Darko zajedno mozgali o tome što ih čeka, pokušati složiti slagalicu od tračeva koje su čuli u prolazu.

'Načula sam da ću biti s Darijem... U cilju im je da stave tebe, Darija i Ivana protiv nas troje, da se nas izbaci, ne žele nam dati ni šansu', smatrala je.

Cijeli dan povratnici su se međusobno svađali oko izbora parova i nikako nisu mogli pronaći zajednički jezik.

Anđa je priznala Manji i Manueli kako je rekla Nikolini da biraju parove i tako proširila ono što je trebalo biti povjerljiva informacija.

'Ne možeš nikome vjerovati... Zašto to radite?' Manuela je bila na rubu, pokušavajući objasniti Kikiju značenje riječi 'povjerljivo'.

Darko i Haris primili su se tjednog zadatka koji bi trebali raditi samo finalisti, no kažu kako ne mogu samo mirno sjediti i ljenčariti. Obojica su zamjerili finalistima što uopće ne brinu oko zadanog posla.

'Radit ćemo radi Marinka i sebe, a ne radi njih', objasnio je Davor svoju motivaciju.

Nikolina se odvojila s Dorotejom i pokušala izvući nove korisne informacije od nje, a doznala je kako se povratnici baš nikako ne mogu dogovoriti oko odabira finalnih parova.

'Haris je najteža osoba ovdje!' poručila je i dodala: 'Imamo tisuću kombinacija, ali još nismo udarili šakom o stol!'

Rebecca i Nikolina poželjele su se suočiti s muškarcima u finalnom dvoboju kako bi obje ušle u superfinale, ali i dokazale da mogu pobijediti svakoga, a ne samo jedna drugu.

Stiglo je novo pismo za kandidate u kojem je stajalo kako im slijedi obećana pomoć u zadatku, plug koji će im uvelike olakšati.

Manuela i Manja odlučile su provesti malu anketu među finalistima i doznati zašto baš oni trebaju pobijediti u showu, a sve kako bi možda bar malo olakšale odluku svojim povratnicima.

Vođa povratnika Anđa sazvala je sijelo jer stiglo je vrijeme odluke, a neodlučnost je ponovno obilježila njihov sastanak. Finalisti su strepili čekajući rezultate.

Odluka je pala – prvi par su Darko i Ivan, drugi Rebecca i Nikolina, a treći Mario i Dario,

I kad su svi mislili da je muka konačno gotova, Ivan ih je iznenadio svojom 'joker' karticom.

'Svakako čuvam svog prijatelja Darka da se borimo u superfinalu... Odabrat ću si lakši put do superfinala, to će biti Mario', obznanio je Ivan, a Mario je kazao kako je to itekako očekivao.

'Hvala mu što razmišlja o meni kao totalnom autsajderu jer se meni s te pozicije puno lakše boriti', kazao je.

A kako će proći dvoboji, pokazat će nova epizoda – već sutra u 20.15 sati na RTL-u. 'Farma' je dostupna odmah i na platformi Voyo.