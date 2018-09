Povratnički koncert nakon 15 godina: 'Mi smo neraskidivi...'

Procijenili smo da je trenutak za napraviti zajednički koncert. Znalo se da je moment za to kad je Marko prije nekoliko mjeseci bio na mom koncertu u Tvornici i publika je dobro reagirala, istaknuo je Marin Ivanović Stoka (37). Reper ima 6. listopada koncert s kolegom Markom Lasićem Neredom (38) u zagrebačkom Domu sportova.

- Napravit ćemo hrvatsku noć zagrebačkog repa za pamćenje. Htjeli smo manji prostor i kvalitetnu atmosferu radije nego srljati u veliku dvoranu - rekao je Stoka. Dodao je kako su on i Nered ostali dosljedni svom stilu undergorund gangsta i nisu puno eksperimentalni s drugim stilovima repa.

- Siguran sam da šačica ljudi to prepoznaje. I ti klinci koji furaju nešto novo to slušaju. Roditelji koji su odrasli s nama slušaju isto kao i njihova djeca - ispričao je. Lasić je rekao kako ne želi dijeliti novim generacijama savjete jer nitko nije ni njima nego su išli za onim što vole.

- Nitko nam nije previše solio pamet. Drago mi je što se stvorila nova scena koja to radi na nekom nivou. To su kreativci, ljudi koji rade, koji mogu. Iz te subkulture ćemo imati umjetnika, izvođača, radijskih voditelja. Treba apsolutno podržati sve to - rekao je Nered. Stoka je komentirao svoju suradnju s mladim YouTuberom Matijom Lazarevićem (20), poznatijim kao Lay-Z, s kojim je snimio pjesmu 'Moja Croatia'.

- Stvar je s Lay-z-jem dobro prošla zahvaljujući JoomBoosu koji je povezao naša dva života. Otkad smo napravili tu pjesmu preko 2000 klinaca je zapratilo mene. Da on ne zna repati ne bih s njim ništa snimio - ispričao je Stoka. Otkrio je i kako on i Lay-Z zajedno rade na božićnoj pjesmi.

Nered je ispričao kako se sa Stokom upoznao devedesetih godina koje su bile specifične jer nije bilo mobitela i kompjutera, a baza im je bio trg gdje su se sastajali. Dolazili su reperi, grafiteri i drugi umjetnici iz svih dijelova Zagreba.

- Mi smo već bili klinci, adolescenti. Sjednemo u pivnicu i naručimo krigle, a one veće od nas. Jedino Marin naruči pomfrit i mlijeko. Čudili smo se, a on je tada igrao košarku. Gledali smo filmove na kazetama i zarepali zajedno u dvorištu - ispričao je Stoka. Reperi kažu kako su im se životi kroz godine rastavljali i sastavljali i spojili su se 20 godina kasnije ponovno da pokažu što ih je povezalo. Nered ima suprugu, biznis i troje djece, a i Stoka je u braku te ima svoju predstavu.

- Što će biti nakon koncerta, novi nastup ili album, ne znam. Napravit ćemo noć za pamćenje. Kad dođeš tebe će muzika vratiti u prošlo doba kada smo išli u stare zagrebačke diskoteke s kvalitetnim repom - najavio je Ivanović. Otkrio je kako će im gosti na koncertu biti Josipa Lisac, Tram11, Bolesna braća i Zaprešić Boysi.

- Zahvalan sam jer nam je dragi Bog dao da napravimo to što jesmo. Da smo u šačici 4 milijuna ljudi uspjeli obezbjediti svoje talente. Istinski sam zahvalan za to što imam i nikad nisam razmišljao napustiti svoju zemlju i nikad nisam razmišljao otići - zaključio je Stoka.