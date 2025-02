Poznat je datum izlaska druge sezone serije "The Last of Us"

Druga sezona poznate HBO-ove serije "The Last of Us" bit će objavljena 13. travnja ove godine, objavila je tvrtka u srijedu.

Američka post-apokaliptična drama snimljena je po istoimenoj PlayStationovoj hit videoigri. Radnja je smještena dvadeset godina nakon nestanka moderne civilizacije. Bilježi je pandemija uzrokovana masovnom gljivičnom infekcijom koja bića pretvara u stvorenja slična zombijima, a posljedica toga je kolaps društva.

Prva sezona, bazirana na 2013. igrici "The Last of Us" pratila je Joela (Pedro Pascal), krijumčara zaduženog za pratnju imune tinejdžerice Ellie (Bella Ramsey) u postapokaliptičnom stanju. Radnja se odvija pet godina nakon događaja s kojim je završila prva sezona.

Novi članovi nadolazeće sezone su Kaitlyn Dever u ulozi Abby, Isabela Merced kao Dina, Young Mazino kao Jesse, Ariela Barer kao Mel, Tati Gabrielle kao Nora, Spencer Lord kao Owen i Danny Ramirez kao Manny. Glumica Catherine O'Hara također će se pridružiti članovima ekipe iako njezina uloga nije još poznata. Ulogu Issaca, nemilosrdnog vođe Washingtona Liberationa, frakcije sa sjedištem u Seattleu ponovit će glumac Jeffrey Wright u nastavku "The Last of Us: Part II."

Seriju "The Last of Us" napisali su i producirali Craig Mazin i Neil Druckmann. Bazirana je na akcijsko-avanturističkoj videoigri koju je osmislio Naughty Dog.

Mazin je nedavno za Entertainment Weekly najavio da će svaka od sedam epizoda u drugoj sezoni biti "obrok" i "visokokalorična".

- Svaka epizoda je poput obroka. Možete imati laganu večeru ili možete otići u francuski restoran s 12 sljedova - rekao je Mazin.

- Imamo sedam epizoda. to su visokokalorične, guste epizode. Ako akciju, dramu i opseg smatrate stvarima koje stvaraju epsku prirodu, svaka od ovih epizoda imat će popriličan utisak. Neće vam biti dosadno - dodao je.

