Australska glumica i manekenka Teresa Palmer (35) ispričala je put dojenja djece, od 2014. kad je rodila sina Bodhija (8). Dojenje bez pauze tako traje već osam godina, jer je Teresa u međuvremenu rodila još dvoje djece, Foresta (4) i Poet (2), a četvrto je na putu.

- Neke dane mi bude teško i želim svoje tijelo natrag, dok druge dane sjedim i osjećam duboku zahvalnost - rekla je Teresa.

Teresa uz svoje fotke na Instagramu objavljuje poduže opise, a ovoga se puta osvrnula na svoje iskustvo:

- Osjećam se privilegiranom, jer nemaju svi mogućnost dojiti svoju djecu. Nekim ženama to je teže, a nekim utječe negativno na psihofizičko zdravlje. Žene treba slaviti i podržavati bez obzira na to kako odluče hraniti svoje bebe - napisala je uz fotografiju na kojoj doji jedno od svoje djece.

Ispričala je kako su je kroz godine napadali ljudi i mediji ako je dojila u javnosti:

- Da se to dogodilo kad sam tek postala mama, to bi me jako potreslo. Želim svim ženama da bez straha i osude mogu dojiti svoju djecu. Ne mogu vjerovati da ta rasprava i dalje traje - istaknula je Teresa.

Opisom je oduševila pratitelje:

- Ti si inspiracija mnogima, prekrasna majko - napisala joj je jedna od pratiteljica.

Teresa u svemu ima podršku muža, glumca Marka Webbera (41). U braku su osam godina.

Teresa sa svojim 1.2 milijuna pratitelja često dijeli intimne trenutke, a posljednji je s pripreme za kućni porod. Objavila je fotku sebe i djece u bazenčiću u kojem će roditi, pa napisala kako su djeca oduševljena jer misle da je bazen njihova nova igračka.