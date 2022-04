Poznata glumica priznala kako joj je bilo na snimanju s Benom Affleckom: 'Tu nije bilo kemije'

Britanska glumica Sienna Miller (40) nedavno je tijekom gostovanja u 'The Drew Barrymore showu' komentirala da tijekom rada s kolegom Benom Affleckom (49) uopće nije bilo kemije između njih.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ben Affleck mi je na snimanju bio poput brata. Nikad u životu se nisam toliko smijala - izjavila je glumica.

Zajedno su snimali gangsterski film 'Live by night' 2016. godine. Iako su u filmu glumili ljubavni par, Sienna je priznala da 'nisu mogli biti manje privlačni jedno drugom'.

- Uopće nije bilo kemije. Bilo je to jako smiješno s obzirom na to da smo trebali biti zaljubljeni jedno u drugo - rekla je Miller.

- On ima ogromnu glavu, a ja imam malu glavu. Zato su me, dok su snimali, uvijek trebali namjestiti malo ispred njega. On je režirao film, a ja sam ga za vrijeme snimanja jedva mogla pogledati a da se ne nasmijem - ispričala je.

Unatoč tome, rekla je da je Affleck jedan od glumaca s kojima bi opet htjela surađivati, a uz njega je navela i Bradleyja Coopera (47).

Najčitaniji članci