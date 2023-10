Poznate gitare Erica Claptona i Kurta Cobaina na aukciji: Mogle bi se prodati za 2 mil. dolara!

Dvije legendarne gitare na kojima su svirali Eric Clapton i Kurt Cobain mogla bi postići cijenu od po nevjerojatnih milijun do dva milijuna dolara na dražbi koja će se održati u studenome u Nashvilleu.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Clapton je s hitovima poput 'Bell Bottom Blues', 'Cocaine' i 'Layla', osvojio 18 Grammyja i primljen je u Rock and Roll Hall of Fame 2000. godine. Njegova psihodelično oslikana gitara 'The Fool', poznata je po jedinstvenom zvuku, a poklonio mu ju je George Harrison iz Beatlesa, nakon što su mu njegovu ukrali.

- Upotrijebio je gitaru za stvaranje vrlo specifičnog zvuka koji današnji gitaristi pokušavaju dobiti i nakon 50 godina - rekao je Martin Nolan, osnivač aukcijske kuće Julien's Auctions.

Druga gitara, čija je vrijednost procijenjena na milijun do dva milijuna dolara, pripadala je Kurtu Cobainu. To je 'SkyStang I' koju je Cobain svirao na svome posljednjem javnom nastupu u sklopu Nirvanine koncertne turneje 'In Utero'. Opisuju je kao njegova 'radnog konja' zbog učestalosti kojom ju je na turneji koristio. Gitara još uvijek ima iste žice, čak i crnu traku kojom je prekriven naziv marke Fender, jer je, kako je Nolan pojasnio, 'Kurt mrzio korporativno sponzorstvo i korporativno brendiranje'.

Svjetski rekord za prodaju jedne gitare postavljen je u lipnju 2020. kad je Cobainova gitara Martin D-18E iz 1959., na kojoj je svirao kada se 1993. pojavio na 'MTV Unplugged' prodana za više od 6 milijuna dolara.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Na aukciji će biti ponuđeni i ostali predmeti koji su pripadali Cobainu, među njima i njegov džemper, traperice i kutija cigareta. Sve su to predmeti koje je ostavio kad se prijavio na odvikavanje.

Nirvanin pjevač pronađen je mrtav u dobi od 27 godina. Ubio se vatrenim oružjem u svome domu u Seattleu u travnju 1994. godine. Dio prihoda od prodaje gitare ići će inicijativi za mentalno zdravlje koja djeluje pod nazivom 'Kicking the Stigma'.

Foto: YouTube

Na dražbi koja se između 16. i 18. studenoga održava pod nazivom 'Played, Worn & Torn: Rock 'n' Roll Iconic Guitars and Memorabilia' u Hard Rock Cafeu u Nashvilleu zainteresiranima će biti ponuđeno više od 1000 predmeta. Među njima je i korzet koji je Amy Winehouse nosila na nastupu tijekom dodjele nagrada Brit Awards, nakit koji je pripadao Princeu i Elvisu Presleyu te predmeti iz ostavštine Franka Zappe, među kojima je i prva gitara koju je kupio.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'LEĐA O LEĐA':