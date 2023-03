Umro Jim Gordon (77), bubnjar i koautor Claptonove 'Layle', a zbog shizofrenije je ubio i majku

Jim Gordon, bubnjar koji je svirao s Ericom Claptonom (77) u bendu 'Derek and Dominos' te surađivao s brojnim poznatim glazbenim velikanima poput Beach Boysa, preminuo je u ponedjeljak u sedamdeset sedmoj godini. Glazbenik kojem je dijagnosticirana shizofrenija, služio je zatvorsku kaznu zbog ubojstva majke 1983. i preminuo je u državnoj medicinskoj ustanovi u Vacavilleu u Kaliforniji.

Publicist Bob Merlis potvrdio je Gordonovu smrt u izjavi, dodajući da je preminuo prirodnom smrću, kako navodi Rolling Stone. Gordon je najpoznatiji po tome što je s Claptonom podijelio autorske zasluge za pjesmu 'Layla', osmislivši poznatu klavirsku dionicu pjesme. Doduše, navodi se kako orguljaš Bobby Whitlock (74) tvrdi da je Gordon zapravo plagirao dio jednog djela koji je napisala bubnjareva bivša djevojka Rita Coolidge.

Prije albuma 'Layla and Other Assorted Love Songs' kojeg je snimio s Claptonom, bio je poznat kao član grupe session glazbenika pod nazivom 'Wrecking Crew'. Zbog iznimnog talenta bio je silno tražen. Njegove bubnjarske izvedbe tako se pojavljuju i na uracima Johna Lennona, Cher, Byrdsa, Jacksona Brownea, Joan Baez, Alicea Coopera, Toma Waitsa, Neila Diamonda i mnogih drugih.

Do sredine sedamdesetih počeo je imati problema s ovisnošću. 'Pretpostavljam da sam bio alkoholičar. Prije sam pio svaku večer, ali nisam ustao ujutro da popijem piće. Zabio bih iglu u ruku. Kad sam prestao uzimati heroin, počeo sam piti po cijele dane', rekao je za Rolling Stone 1985.

- Pričao mi je da čuje glasove, ali ja sam mu rekao da mu to govori njegova svijest. No rekao je da je to netko drugi. Očito nikada nije prestao ili čak smanjio unos droge i alkohola. Krajnji rezultat bilo je uništenje njegove obitelji - ispričao je Whitlock jednom prilikom.

U lipnju je 1983. Gordon zbog ubojstva majke Osu Marie bio osuđen, a iza rešetaka je bio sve do kraja života.

Foto: youtube

- Nisam imao interes ubiti svoju majku. Želio sam da se drži podalje. Nisam imao izbora. Bilo je tako jednostavno, kao da su me vodili poput zombija. Htjela je da to napravim - ispričao je dvije godine nakon.

