na Eurosongu u Beču će se u svibnju natjecati 35 zemalja, a nakon nacionalnih izbora su poznati svi izvođači i pjesme. Hrvatsku predstavlja grupa Lelek s pjesmom 'Andromeda'
NATJECAT ĆE SE U BEČU
Poznate sve pjesme koje idu na Eurosong 2026.: Poslušajte ih!
Poznati su svi izvođači i pjesme koje će se za dva mjeseca natjecati u Beču na još jednom izdanju Eurosonga. Ove godine se ovo glazbeno natjecanja odvija 12., 14. i 16. svibnja, a na rasporedu su dvije polufinalne večeri i veliko finale u subotu. Hrvatsku predstavljaju ovogodišnje pobjednice na Dori, grupa Lelek, s pjesmom 'Andromeda'.
Ove se godine natječe 35 zemalja, dok je pet zemalja krajem prošle godine najavilo bojkot natjecanja. Naime, Island, Irska, Španjolska, Nizozemska i Slovenija odlučile su kako neće sudjelovati na Eurosongu u Beču nakon što je Europska radiodifuzijska unija (EBU) potvrdila da će se Izrael natjecati.
Poslušajte sve pjesme koje idu na Eurosong:
Albanija: Alis – “Nân”
Armenija: Simon – “Paloma Rumba”
Australija: Delta Goodrem – “Eclipse”
Austrija: Cosmó – “Tanzschein”
Azerbajdžan: Jiva – “Just Go”
Belgija: Essyla – “Dancing on the Ice”
Bugarska: Dara – “Bangaranga”
Hrvatska: Lelek – “Andromeda”
Cipar: Antigoni – “Jalla”
Češka: Daniel Zizka – “Crossroads”
Danska: Søren Torpegaard Lund – “Før vi går hjem”
Estonija: Vanilla Ninja – “Too Epic To Be True”
Finska: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – “Liekinheitin”
Francuska: Monroe – “Regarde”
Gruzija: Bzikebi – “Fireflies”
Njemačka: Sarah Engels – “Fire”
Grčka: Akylas – “Ferto”
Izrael: Noam Bettan – “Michelle”
Italija: Sal Da Vinci – “Per sempre sì”
Latvija: Atvara – “Ēnā”
Litva: Lion Ceccah – “Sólo quiero más”
Luksemburg: Eva Marija – “Mother Nature”
Malta: Aidan – “Bella”
Moldavija: Satoshi – “Viva, Moldova”
Crna Gora: Tamara Živković – “Nova zora”
Norveška: Jonas Lovv – “Ya ya ya”
Poljska: Alicja – “Pray”
Portugal: Bandidos do Cante – “Rosa”
Rumunjska: Alexandra Căpitănescu – “Choke Me”
San Marino: Senhit – “Superstar”
Srbija: Lavina – “Kraj mene”
Švedska: Felicia – “My System”
Švicarska: Veronica Fusaro – “Alice”
Ukrajina: Leléka – “Ridnym”
Ujedinjeno Kraljevstvo: Look Mum No Computer – “Computer Love”
