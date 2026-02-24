Obavijesti

Evo tko stoji iza kostima grupe Lelek, važnu ulogu imao je i u spotu: 'Svi smo kao obitelj'

Piše Meri Tomljanović,
Evo tko stoji iza kostima grupe Lelek, važnu ulogu imao je i u spotu: 'Svi smo kao obitelj'
Nicolas Diamane dizajnom je obilježio pobjednički nastup grupe Lelek na Dori i njihov put prema Eurosongu, potvrdivši da moda može biti snažan dio glazbene priče

Modni dizajner Nicolas Diamane potpisuje vizualni identitet koji je obilježio ovogodišnju Doru: upravo je njegova odjeća pratila nastup grupe Lelek, koja je odnijela pobjedu i izborila plasman na Eurosong. Njegov dizajn građen na emociji, glazbi i snažnom osobnom simbolizmu, pokazao se kao ključan spoj mode, scenskog dojma i glazbene priče koja je osvojila publiku i žiri.

