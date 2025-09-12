Poznati detektiv iz 'Zakona i reda' ljetuje u Hrvatskoj, objavio je fotku s Hvara

Zvijezda serije 'Zakon i red' Christopher Meloni (64), u kojoj glumi detektiva Elliota Stablera, na svom je Instagram profilu objavio fotografiju kojom je otkrio kako se nalazi u Hrvatskoj, točnije na Hvaru.

Poznati glumac fotografirao se uz ploču s imenom jedne male lokalne ulice 'Tukalo bi', a ubrzo su počeli pristizati komentari pratitelja.

- O Bože, pa ti si na Hvaru? Dođi u Split - oduševljena je obožavateljica.

- Dobrodošao u Hrvatsku - stoji u drugome komentaru.

- Divno te bilo vidjeti u šetnji Jelsom sa tvojom suprugom sinoć. Uživaj - napisala mu je jedna pratiteljica iz Hrvatske.

Christopher je od 1995. godine u braku s umjetničkom dizajnericom Doris Sherman Williams, s kojom ima dvoje djece, kćer Sophiu Evu Pietru rođenu 2001. te sina Dantea Amadea rođenog 2004. godine. Vjeruje se kako mu je glumcu ovo prvi boravak u Hrvatskoj, ali domaći se obožavatelji nadaju kako nije i zadnji.

Meloni je u seriji Law & Order: Special Victims Unit (SVU) bio od 1999. do 2011. godine, a nakon stanke se vratio u spin-off Law & Order: Organized Crime od 2021. nadalje.

Za ulogu Ellliota Stablera u Zakon i redu bio je nominiran za Emmy za najbolju glavnu ulogu u dramskoj seriji.

Glumio je i u više filmova, većinom sporedne uloge u kojima bi također bio zapažen.

Posljednjih je godina stekao novi val popularnosti, ne samo zbog uloge u spin-offu nego i zbog objava na društvenim mrežama — komentara na njegov izgled i fit formu.