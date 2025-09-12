Obavijesti

Show

Komentari 0
ODUŠEVIO OBOŽAVATELJE

Poznati detektiv iz 'Zakona i reda' ljetuje u Hrvatskoj, objavio je fotku s Hvara

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Poznati detektiv iz 'Zakona i reda' ljetuje u Hrvatskoj, objavio je fotku s Hvara
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

Christopher Meloni koji u kultnoj TV seriji Zakon i red glumi detektiva Elliota Stablera sa suprugom ljetuje na Hvaru, a sve je otkrio selfi kojeg je snimio ispred naziva jedne lokalne ulice

Zvijezda serije 'Zakon i red' Christopher Meloni (64), u kojoj glumi detektiva Elliota Stablera, na svom je Instagram profilu objavio fotografiju kojom je otkrio kako se nalazi u Hrvatskoj, točnije na Hvaru. 

Poznati glumac fotografirao se uz ploču s imenom jedne male lokalne ulice 'Tukalo bi', a ubrzo su počeli pristizati komentari pratitelja.

- O Bože, pa ti si na Hvaru? Dođi u Split - oduševljena je obožavateljica.

- Dobrodošao u Hrvatsku - stoji u drugome komentaru.

- Divno te bilo vidjeti u šetnji Jelsom sa tvojom suprugom sinoć. Uživaj - napisala mu je jedna pratiteljica iz Hrvatske.

Christopher je od 1995. godine u braku s umjetničkom dizajnericom Doris Sherman Williams, s kojom ima dvoje djece, kćer Sophiu Evu Pietru rođenu 2001. te sina Dantea Amadea rođenog 2004. godine. Vjeruje se kako mu je glumcu ovo prvi boravak u Hrvatskoj, ali domaći se obožavatelji nadaju kako nije i zadnji. 

NIJE MU PRVI PUT Detektiv iz serije 'Zakon i red' u reklami se pojavio potpuno gol: Pokazao kako vježba s utezima
Detektiv iz serije 'Zakon i red' u reklami se pojavio potpuno gol: Pokazao kako vježba s utezima

Meloni je u seriji Law & Order: Special Victims Unit (SVU) bio od 1999. do 2011. godine, a nakon stanke se vratio u spin-off Law & Order: Organized Crime od 2021. nadalje.

Za ulogu Ellliota Stablera u Zakon i redu bio je nominiran za Emmy za najbolju glavnu ulogu u dramskoj seriji. 

Glumio je i u više filmova, većinom sporedne uloge u kojima bi također bio zapažen. 

Posljednjih je godina stekao novi val popularnosti, ne samo zbog uloge u spin-offu nego i zbog objava na društvenim mrežama — komentara na njegov izgled i fit formu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Struk se stanjio, a raspored se zgusnuo! Gazdina kći Iva Todorić živi punim plućima, bez kočnica
POGLEDAJTE VI TU TRANSFORMACIJU!

Struk se stanjio, a raspored se zgusnuo! Gazdina kći Iva Todorić živi punim plućima, bez kočnica

Iva Todorić u posljednje vrijeme pokazuje novu, vitkiju figuru. Njezina transformacija privukla je pozornost obožavatelja, a modni stil i Ivino samopouzdanje kroz godine dodatno su se evoluirali
FOTO Jennifer Aniston pokazala novog dečka. Evo kako se glumica mijenjala kroz godine
PRIZNALA ESTETSKE KOREKCIJE

FOTO Jennifer Aniston pokazala novog dečka. Evo kako se glumica mijenjala kroz godine

U slavu ju je vinula danas kultna serija 'Prijatelji', a krah njenog braka s Bradom Pittom bio je jedan od najpraćenijih u povijesti showbiza. Jennifer Aniston nedavno je napunila 56 godina, a ovo je njena životna priča.
FOTO Tangice i prozirna haljina: Margot Robbie ukrala pažnju na promociji svojeg novog filma...
IZAZOVNO IZDANJE

FOTO Tangice i prozirna haljina: Margot Robbie ukrala pažnju na promociji svojeg novog filma...

Svi pogledi na britanskoj premijeri filma "A Big Bold Beautiful Journey" bili su upućeni u glavnu glumica filma, Margot Robbie (35). Ona je na crveni tepih stigla u haljini koja puno više otkriva nego skriva i 'zapalila' internet. Nosila je prozirnu haljinu s raznim svjetluckavim detaljčićima, a ispod nje, čini se, tangice. Stigle su i druge zvijezde filma, na premijeri je i Colin Farrell, ali fotografi su većinu pažnje posvetili Margot...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025