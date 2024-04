Poznati kvizaš otišao iz 'Jokera' s 0 eura: 'Hvala sastavljačima, imao sam doista sjajna pitanja'

Dugogodišnji radijski voditelj i glazbenik koji rado sudjeluje na televizijskim kvizovima, Miroslav Barbir, poznat i kao Mimo, na žalost, po završetku kviza ''Joker'' na ljestvici je pao na 0 eura, zbog čega nije osvojio novčanu nagradu. Presudila su mu teška pitanja, pa je pred kraj kad je shvatio da se teško bori s njima kazao: 'Sjajna pitanja sam imao, hvala sastavljačima!'

Iako je startao dobro, nije točno odgovorio na ukupno šest od 12 pitanja, a posljednje pitanje koje mu je moglo donijeti 100 eura, također nije bilo iz područja koja bi mu 'išla na ruku', pa je pogađao i odabrao pogrešan odgovor A: Što je 1710. godine izumio Christophe Des Rosiers? A) kadu B) umivaonik C) bide D) WC školjku. Točan odgovor je C.

Foto: Nova Tv

Točno je odgovorio na pitanje o poznatoj dugogodišnjoj američkoj sapunici koja je svojedobno privukla veliku pažnju gledatelja: Cruza Castilla, poznatog lika iz sapunice 'Santa Barbara, glumio je A Martinez. Što predstavlja A u imenu? A) Adolfo B) Alberto C) Antonio D) Alejandro. Miroslav je znao da je točan odgovor A.

Foto: Nova Tv

Vrsno poznavanje iz područja filma pokazao je na pitanju o redatelju Milošu Formanu: Koji je film redatelja Miloša Formana osvojio pet Oscara 1975.? A) Let iznad kukavičjeg gnijezda B) Kosa C) Amadeus D) Svlačenje. Točno je odgovorio A) Let iznad kukavičjeg gnijezda.

Foto: Nova Tv

Budući da su mu jokeri otpadali kad god bi zaključao netočan odgovor, nije ih ni koristio. Međutim, uspio je dva puta iskoristi superjoker pratnje, svog prijatelja Dina, a jedno od pitanja u kojima mu je pomagao bilo je: Koja je Krležina drama iz 1930. godine naslovljena po liku koji se u drami uopće ne pojavljuje? A) Aretej B) Leda C) Salome D) Kristofor Kolumbo Zaključali su odgovor D, a točan je bio B.