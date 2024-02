Poznati redatelj režirat će četiri filma o legendarnim Beatlesima

Slavna liverpulska glazbena četvorka vraća se na velike ekrane, objavio je u utorak Sony Pictures, pojasnivši da će svaki član legendarnih Beatlesa biti ovjekovječen u po jednome biografskom filmu na velikom platnu u režiji Sama Mendesa.

- Prvi su put izdavačka kuća The Beatlesa, Apple Corps Ltd., Paul McCartney, Ringo Starr i obitelji Johna Lennona i Georgea Harrisona dali prava na korištenje njihovih životnih priča i glazbe za scenarij i snimanje filmova - stoji u objavi studija.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

- Planirali smo da ovo bude jedinstveno, uzbudljivo, epsko kinematografsko iskustvo: četiri filma, ispričana iz četiriju različitih perspektiva, koji pripovijedaju istu priču o najslavnijem bendu svih vremena - rekla je Pippa Harris, koja će zajedno s Mendesom režirati filmska ostvarenja. Očekuje se da će filmovi izaći 2027.

U travnju 1970., šest mjeseci nakon izlaska albuma "Abbey Road" i mjesec dana prije "Let It Be" članovi slavnoga britanskog benda objavili su da se rastaju.

Foto: Pixsell; Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Desetogodišnja suradnja McCartneyja, Lennona, Harrisona i Starra rezultirala je s 14 najprodavanijih albuma, gotovo milijardu prodanih ploča i nekoliko filmova.

No od raspada obitelji članova benda nisu dale odobrenje da se priča The Beatlesa prikaže na filmskome platnu.

Prošle je jeseni, uz pomoć umjetne inteligencije producirana i objavljena nova pjesma, "Now and Then", izvorno snimljena prije četiri desetljeća kao demo. Zauzela je vrh britanske ljestvice.

Beatlesi su dosad bili tema brojnih dokumentarnih filmova, poput serije "The Beatles: Get Back" redatelja Petera Jacksona.

Mendes, redatelj poznat po filmskim uspješnicama poput "American Beauty", filmovima o Jamesu Bondu "Skyfall" i "Spectre", kaže da je "počašćen što je dobio priliku da ispriča priču o najvećem rock bendu svih vremena".

Foto: Sven Simon/DPA

Posljednjih je godina na platformama za streaming i u kinima zamijećen "boom" kada je posrijedi snimanje dokumentarnih i biografskih filmova o slavnima iz svijeta glazbe. "Bohemian Rhapsody" je priča o grupi Queen, "Elvis" je opisao buran život Elvisa Presleya, "Tina" je ovjekovječila Tinu Turner, a "Rocketman" je otkrio kako je Elton John osvojio svijet popa.