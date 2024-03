Poznati su svi predstavnici na Eurosongu, a Baby Lasagni su porasle šanse! Evo kolike su sad

U posljednjih nekoliko dana su i posljednje države koje se natječu na Eurosongu odabrale svoje predstavnike. Čak 37 izvođača nastupit će prvo u dvije polufinalne večeri, a najbolji će ići u finale. Iako su poznati svi izvođači, nisu još poznate sve pjesme te će tijekom ožujka izaći još dvije pjesme koju će pjevati predstavnici Azerbajdžana i Armenije.

No, to što su poznati svi izvođači sada izgleda da je otišlo u prilog hrvatskom predstavniku Marku Purišiću, odnosno Baby Lasagni koji će se u Švedskoj natjecati s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim'. Iako su mu se nedavno šanse malo 'otopile', pa su tako sa 17% pale na 15%, one su se u utorak ponovno povećale.

U utorak su one narasle na 16%, a Baby Lasagna je već skoro dva tjedna na tronu kladionica. Iako se naš predstavnik čvrsto drži na samom vrhu, ispod njega dogodile su se određene 'rošade'.

Drugo mjesto i dalje drži Ukrajina, dok je na trećem Italija. Švicarska je još uvijek na četvrtom mjestu, no na peto mjesto se sada popeo još jedan favorit Eurosonga, Joost Klein s pjesmom 'Europapa' koji je predstavnik Nizozemske.

Belgija je nakon toga završila na šestom mjestu, a nakon što su među zadnjima odabrali svoje predstavnike i pjesme, Švedska i Izrael su zamijenili mjesta pa je sada Izrael na sedmom, a Švedska na osmom mjestu.

Deveto mjesto drži Francuska i predstavnik Slimane koji je nastupio i u jednoj polufinalnoj večeri Dore, dok je na desetom mjestu Austrija s pjesmom 'We Will Rave'.

