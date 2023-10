Poznati zavodnik voli samo nju: Tenisačicu Annu je upoznao na snimanju spota prije 22 godine

Više od dva desetljeća, glazbenik Enrique Iglesias (48) i bivša ruska tenisačica Anna Kournikova (42) zajedno se kreću kroz život, a upoznali su se na snimanju glazbenog spota za njegov hit 'Escape' iz 2001. godine.

To je za Enriquea bila prekretnica, kako je jednom prilikom izjavio, koja mu je promijenila život na načine o kojima nije ni razmišljao. Ne samo da su se kasnije zaljubili, nego su zajedno i ponosni roditelji troje djece, blizanaca Lucy i Nicholasa (5) i kćeri Mary (3).

A nedavno je pjevač progovorio o svom odnosu s partnericom.

Foto: Profimedia.hr

- Učite dok idete zajedno kroz život - rekao je za People.

- Imate svoja dobra vremena, svoja loša vremena, i ako možete prebroditi loša vremena, doći ćete i do stvarno dobrih vremena. Mnogi ljudi kažu: 'Oh, pa, znam da je to osoba s kojom ću provesti ostatak života.' Donekle se slažem s tim, ali u isto vrijeme, stvarno nikada ne znate kamo će vas život odvesti i što se može dogoditi - pojasnio je poznati španjolski zavodnik.

Ispričao je kako mu djeca vole slušati njegovu glazbu.

- Kada ih pokupim iz škole i oni imaju loš dan ili jedno od njih plače ili se svađaju, kažem: 'Dečki, koja vam je najdraža pjesma?' A onda jedan počne sa 'Sviđa mi se', a onda oboje počnu pjevati, i to je tako slatko - rekao je Enrique jednom prilikom.

Foto: Anthony Harvey/Press Association/PIXSELL

Iako je dao obožavateljima uvid u svijet svoje obitelji u intervjuima i na društvenim mrežama, on također i štiti njihovu privatnost.

- Gledajte, to je razumljivo - rekao je 2014. o pozornosti oko njegove i Annine romanse.

- Što se mene tiče, moj osobni život, pokušavam ga zadržati što je moguće privatnijim jer mi treba ta ravnoteža. Kad odem kući, želim biti siguran da je sve što se događa u mojoj kući samo za mene i moji voljeni sa mnom koji su tu i to mi treba - zaključio je pjevač.

Foto: ABACA ABACA PRESS/PRESS ASSOCI

