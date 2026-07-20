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TURBULENTAN ŽIVOT

Prao je suđe i svirao na ulici, a danas je legendarni glazbenik

Piše 24sata,
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Prao je suđe i svirao na ulici, a danas je legendarni glazbenik
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Foto: NDZ/PRESS ASSOCIATION
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Carlos Santana stvorio je jedinstveni zvučni potpis prepoznatljiv već od prvog odsviranog tona. Glazbenik danas slavi 79. rođendan.

Admiral

Carlos Santana, glazbena ikona čiji prepoznatljivi zvuk gitare desetljećima nadilazi žanrovske, kulturne i generacijske granice, danas slavi 79. rođendan. Njegovo putovanje, koje je započelo u malom meksičkom gradu, a vinulo ga do statusa globalne zvijezde, priča je o strasti, duhovnoj potrazi i nevjerojatnoj glazbenoj otpornosti. S više od sto milijuna prodanih ploča i deset osvojenih Grammyja, Santana nije samo virtuoz na gitari, već i vizionar koji je stvorio jedinstveni zvučni potpis prepoznatljiv već od prvog odsviranog tona.

U MICHIGANU Carlosu Santani pozlilo tijekom nastupa, srušio se na pozornici
Carlosu Santani pozlilo tijekom nastupa, srušio se na pozornici

Rođen 20. srpnja 1947. u Autlán de Navarro, u meksičkoj državi Jalisco, Carlos Augusto Alves Santana bio je predodređen za glazbu. Njegov otac, talentirani mariachi violinist, uveo ga je u svijet glazbe, prvo kroz violinu u dobi od pet godina, da bi se Carlos s osam godina nepovratno zaljubio u gitaru. Njegovi rani heroji bili su blues majstori poput B.B. Kinga, Johna Lee Hookera i T-Bone Walkera. Nakon što se obitelj preselila u Tijuanu, grad na granici sa SAD-om, mladi Carlos je počeo svirati po lokalnim klubovima, upijajući zvukove rock and rolla koji su dolazili sa sjevera.

Carlos Santana honoured at House of Blues - Las Vegas
Carlos Santana honoured at House of Blues - Las Vegas | Foto: AJM/Press Association/PIXSELL

Početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća, obitelj se ponovno seli, ovaj put u San Francisco, epicentar nadolazeće kontrakulture. Taj grad postao je njegovo sveučilište. Uronjen u rastuću hippie scenu, Santana je svjedočio glazbenoj revoluciji koju su predvodili Jimi Hendrix, The Doors i The Beatles. Radio je kao perač suđa i svirao na ulici kako bi preživio, no odlučnost da postane profesionalni glazbenik bila je jača od svega. Odbio je upis na fakultet i 1966. godine, s basistom Davidom Brownom i klavijaturistom Greggom Roliejem, osniva Santana Blues Band.

Woodstock: Lansiranje u zvjezdanu orbitu

Ključni trenutak koji je zauvijek promijenio putanju benda dogodio se u kolovozu 1969. na legendarnom festivalu Woodstock. Iako tada relativno nepoznati i bez objavljenog albuma, njihov nastup postao je jedan od najupečatljivijih trenutaka festivala. Energična, hipnotička izvedba instrumentalne skladbe "Soul Sacrifice" katapultirala ih je na svjetsku scenu. Snimka nastupa, ovjekovječena u dokumentarnom filmu "Woodstock", donijela im je međunarodnu slavu. Ubrzo nakon toga, njihov istoimeni debitantski album postigao je ogroman uspjeh, a singl "Evil Ways" postao je Top 10 hit.

NYC Homecoming Concert in Central Park
Foto: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Uslijedila su dva kultna albuma, Abraxas (1970.) i Santana III (1971.), koji su učvrstili njihov status. S pjesmama poput "Black Magic Woman/Gypsy Queen" i "Oye Como Va", Santana je stvorio revolucionarni zvuk koji je vješto spajao sirovu energiju rocka, dušu bluesa te zarazne latinoameričke i afričke ritmove. Njihova glazba postala je zvučna podloga jedne ere, no iza uspjeha tinjale su tenzije. Santanina sve veća fascinacija jazz fusionom, Milesom Davisom i Johnom Coltraneom, kao i njegova duhovna potraga, udaljavali su ga od komercijalnijeg hard rock zvuka koji su preferirali drugi članovi benda.

Duhovna potraga i čudesan povratak

Tijekom sedamdesetih, Santana je duboko zaronio u spiritualnost, postavši učenik gurua Srija Chinmoya, koji mu je dao duhovno ime Devadip. Njegova glazba postala je kompleksnija i eksperimentalnija, što je vidljivo na albumima poput Caravanserai i Welcome. Iako hvaljeni od kritike, ovi albumi su komercijalno podbacili, udaljivši dio publike. Ipak, krajem desetljeća vraća se pristupačnijem zvuku s hitom "Europa (Earth's Cry Heaven's Smile)". Osamdesete i početak devedesetih donijeli su solidne albume, ali bez velikog komercijalnog uspjeha.

Jurica Galoić
Jurica Galoić | Foto: Jurica Galoić/PIXSELL

A onda se, na samom kraju tisućljeća, dogodilo čudo. Clive Davis, legendarni glazbeni producent koji ga je potpisao za Columbia Records tri desetljeća ranije, ponudio mu je ugovor s Aristom. Rezultat je bio album Supernatural iz 1999. godine. Okružen mlađom generacijom zvijezda poput Roba Thomasa, Lauryn Hill, Wyclefa Jeana i Davea Matthewsa, Santana je stvorio album koji je postao globalni fenomen. Singl "Smooth" proveo je dvanaest tjedana na prvom mjestu Billboardove ljestvice, a naslijedio ga je hit "Maria Maria". Album je prodan u više od petnaest milijuna primjeraka samo u SAD-u i osvojio rekordnih devet Grammyja, uključujući onaj za album godine, čime je Santana postao glazbena priča o najvećem povratku u povijesti rocka.

Ljubav, obitelj i mračne tajne

Paralelno s glazbenom karijerom, Santanin privatni život bio je jednako turbulentan. Godine 1973. oženio se s Deborah King, s kojom je bio u braku 34 godine i dobio troje djece - Salvadora, Stellu i Angelicu. Zajedno su 1998. osnovali humanitarnu zakladu Milagro, posvećenu pomoći djeci. Međutim, brak se raspao 2007. godine zbog, kako je navedeno, "nepomirljivih razlika".

FANOVI SU SE NALJUTILI Carlos Santana: Adele je prava pjevačica, a Beyonce je model
Carlos Santana: Adele je prava pjevačica, a Beyonce je model

U svojoj autobiografiji "The Universal Tone", Santana je otkrio i mračnu tajnu iz djetinjstva, priznavši da je bio žrtva seksualnog zlostavljanja. Sreću je ponovno pronašao s bubnjarkom Cindy Blackman, koju je zaprosio na pozornici tijekom koncerta 2010. godine. Vjenčali su se iste godine i od tada su nerazdvojni, kako u životu, tako i na sceni.

*uz korištenje AI-ja

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