Prao je suđe i svirao na ulici, a danas je legendarni glazbenik

Carlos Santana, glazbena ikona čiji prepoznatljivi zvuk gitare desetljećima nadilazi žanrovske, kulturne i generacijske granice, danas slavi 79. rođendan. Njegovo putovanje, koje je započelo u malom meksičkom gradu, a vinulo ga do statusa globalne zvijezde, priča je o strasti, duhovnoj potrazi i nevjerojatnoj glazbenoj otpornosti. S više od sto milijuna prodanih ploča i deset osvojenih Grammyja, Santana nije samo virtuoz na gitari, već i vizionar koji je stvorio jedinstveni zvučni potpis prepoznatljiv već od prvog odsviranog tona.

Rođen 20. srpnja 1947. u Autlán de Navarro, u meksičkoj državi Jalisco, Carlos Augusto Alves Santana bio je predodređen za glazbu. Njegov otac, talentirani mariachi violinist, uveo ga je u svijet glazbe, prvo kroz violinu u dobi od pet godina, da bi se Carlos s osam godina nepovratno zaljubio u gitaru. Njegovi rani heroji bili su blues majstori poput B.B. Kinga, Johna Lee Hookera i T-Bone Walkera. Nakon što se obitelj preselila u Tijuanu, grad na granici sa SAD-om, mladi Carlos je počeo svirati po lokalnim klubovima, upijajući zvukove rock and rolla koji su dolazili sa sjevera.

Carlos Santana honoured at House of Blues - Las Vegas | Foto: AJM/Press Association/PIXSELL

Početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća, obitelj se ponovno seli, ovaj put u San Francisco, epicentar nadolazeće kontrakulture. Taj grad postao je njegovo sveučilište. Uronjen u rastuću hippie scenu, Santana je svjedočio glazbenoj revoluciji koju su predvodili Jimi Hendrix, The Doors i The Beatles. Radio je kao perač suđa i svirao na ulici kako bi preživio, no odlučnost da postane profesionalni glazbenik bila je jača od svega. Odbio je upis na fakultet i 1966. godine, s basistom Davidom Brownom i klavijaturistom Greggom Roliejem, osniva Santana Blues Band.

Woodstock: Lansiranje u zvjezdanu orbitu

Ključni trenutak koji je zauvijek promijenio putanju benda dogodio se u kolovozu 1969. na legendarnom festivalu Woodstock. Iako tada relativno nepoznati i bez objavljenog albuma, njihov nastup postao je jedan od najupečatljivijih trenutaka festivala. Energična, hipnotička izvedba instrumentalne skladbe "Soul Sacrifice" katapultirala ih je na svjetsku scenu. Snimka nastupa, ovjekovječena u dokumentarnom filmu "Woodstock", donijela im je međunarodnu slavu. Ubrzo nakon toga, njihov istoimeni debitantski album postigao je ogroman uspjeh, a singl "Evil Ways" postao je Top 10 hit.

Foto: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Uslijedila su dva kultna albuma, Abraxas (1970.) i Santana III (1971.), koji su učvrstili njihov status. S pjesmama poput "Black Magic Woman/Gypsy Queen" i "Oye Como Va", Santana je stvorio revolucionarni zvuk koji je vješto spajao sirovu energiju rocka, dušu bluesa te zarazne latinoameričke i afričke ritmove. Njihova glazba postala je zvučna podloga jedne ere, no iza uspjeha tinjale su tenzije. Santanina sve veća fascinacija jazz fusionom, Milesom Davisom i Johnom Coltraneom, kao i njegova duhovna potraga, udaljavali su ga od komercijalnijeg hard rock zvuka koji su preferirali drugi članovi benda.

Duhovna potraga i čudesan povratak

Tijekom sedamdesetih, Santana je duboko zaronio u spiritualnost, postavši učenik gurua Srija Chinmoya, koji mu je dao duhovno ime Devadip. Njegova glazba postala je kompleksnija i eksperimentalnija, što je vidljivo na albumima poput Caravanserai i Welcome. Iako hvaljeni od kritike, ovi albumi su komercijalno podbacili, udaljivši dio publike. Ipak, krajem desetljeća vraća se pristupačnijem zvuku s hitom "Europa (Earth's Cry Heaven's Smile)". Osamdesete i početak devedesetih donijeli su solidne albume, ali bez velikog komercijalnog uspjeha.

Jurica Galoić | Foto: Jurica Galoić/PIXSELL

A onda se, na samom kraju tisućljeća, dogodilo čudo. Clive Davis, legendarni glazbeni producent koji ga je potpisao za Columbia Records tri desetljeća ranije, ponudio mu je ugovor s Aristom. Rezultat je bio album Supernatural iz 1999. godine. Okružen mlađom generacijom zvijezda poput Roba Thomasa, Lauryn Hill, Wyclefa Jeana i Davea Matthewsa, Santana je stvorio album koji je postao globalni fenomen. Singl "Smooth" proveo je dvanaest tjedana na prvom mjestu Billboardove ljestvice, a naslijedio ga je hit "Maria Maria". Album je prodan u više od petnaest milijuna primjeraka samo u SAD-u i osvojio rekordnih devet Grammyja, uključujući onaj za album godine, čime je Santana postao glazbena priča o najvećem povratku u povijesti rocka.

Ljubav, obitelj i mračne tajne

Paralelno s glazbenom karijerom, Santanin privatni život bio je jednako turbulentan. Godine 1973. oženio se s Deborah King, s kojom je bio u braku 34 godine i dobio troje djece - Salvadora, Stellu i Angelicu. Zajedno su 1998. osnovali humanitarnu zakladu Milagro, posvećenu pomoći djeci. Međutim, brak se raspao 2007. godine zbog, kako je navedeno, "nepomirljivih razlika".

U svojoj autobiografiji "The Universal Tone", Santana je otkrio i mračnu tajnu iz djetinjstva, priznavši da je bio žrtva seksualnog zlostavljanja. Sreću je ponovno pronašao s bubnjarkom Cindy Blackman, koju je zaprosio na pozornici tijekom koncerta 2010. godine. Vjenčali su se iste godine i od tada su nerazdvojni, kako u životu, tako i na sceni.

*uz korištenje AI-ja