PETRI SE NA POZORNICI PRIDRUŽILA ANTONIA DORA PLEŠKO, IZVODI SVOJU NOVU PJESMU

Pjevačica, youtuberica i članica JoomBoos ekipa, Antonia Dora Pleško, iz Splita je stigla na veliko finale Videostara.

Izvodi svoju najnoviju pjesmu '13. nota', a s Antonijom na pozornici Videostara nastupaju i njezine plesačice, koje su s njom doputovale s mora na ovaj nastup.

19:20 – FINALISTICAMA SU SE JAVILI I BIVŠI KANDIDATI IZ SHOWA

Antonio, Mihailo, Lorena i Jakov poželjeli su sreću finalisticama i zahvalili cijeloj JoomBoos ekipi na brutalnom iskustvu i prilici tijekom Videostar natjecanja.

19:17 - CURE JE JAKO DIRNULA PORUKA ŽIRIJA

- Nemojte mi se samo sada rasplakati, ali vidim da ste se sve naježile nakon ovih poruka - kaže Marco, koji je s curama trenutno u backstageu.

Osim pozitivnih strana natjecanja, Marco je kandidatkinje odlučio priupitati što je bilo s nesuglasicama u zadnjoj Videostar epizodi s kandidatkinjom Jovanom.

- Nakon malih nesuglasica, sve smo se međusobno ispričale i sada smo u skroz korektnim odnosima. Ali ako ljudi i dalje žele pričati o tim našim 'nesuglasicama', dokle god pričaju, znači da se nešto zanimljivo događa - objašnjava Jovana.

FINALISTICAMA SU SE JAVILI ČLANOVI ŽIRIJA, TIKTOKERI UKI Q, BARBI AFRIKA, MIMI I SERGEJ PAJIĆ:

- Meni je ovo iskustvo bilo prezabavno. Upoznali smo super ljude, nešto smo novo naučili, bilo je jako, jako zabavno - poručila im je tiktokerica Mimiermakeup, koju na TikToku prati više od 5,3 milijuna ljudi.

- Ova je cijela emisija bila prezanimljiva, kandidati su bili odlični i drago mi je da smo bili dio toga - poručili su Sergej Pajić i Uki Q, najpoznatiji TikTok par na Balkanu.

- Smatram da je samo sudjelovanje u Videostaru svim finalisticama velika odskočna daska za dalje i drago mi je što sam i ja mogla biti dio žirija ove super emisije - poručila je TikTok zvijezda, Barbi Afrika.

Svi članovi žirija istaknuli su kako im se sviđa velika predanost koju su kandidati pokazali tijekom ovog natjecanja, a istaknuli su kako bi njima takvo iskustvo puno pomoglo na njihovom početku TikTok putovanja.

- Vjerujte u svoje snove, snovi se ostvaruju. Ja sam nekada bila natjecateljica u Videostara, a sada sam u žiriju! Što god da se dogodi, samo nastavite raditi ono što volite, uvijek - poručuje Barbi Afrika.

19:09 - JOVANA JE ZADNJA FINALISTICA KOJA SE PREDSTAVLJA PUBLICI

Jovana je na Videostar stigla iz Beograda i ne žali što je dugo putovala i prošla svakakve prepreke kako bi bila ovdje.

- Dugačak je bio put, ali sve vrijedi zbog ovog iskustva. Ostaju mi lijepa sjećanja nakon svega ovoga. Očekujem nemoguće večeras, vidjet ćemo što će se događati - priznaje Jovana.

I nju možete kratko upoznati u kratkom prilogu o njezinom Videostar putovanju, gdje za sebe kaže da je djetinjasta, duhovita i lijepa.

FINALISTICA STELLA SMAJIĆ NIJE SIGURNA BI LI IŠTA MIJENJALA NA OVOM SVOM VIDEOSTAR PUTOVANJU

- Večeras očekujem dobru zabavu, ne nadam se ničemu previše, a bi li nešto mijenjala što sam dosad napravila? Pa, možda bi, možda ne bi. Ne mogu trenutno reći, previše sam uzbuđena - priznaje Stella. Inače, ostavila je posao u Njemačkoj kako bi se prijavila na Videostar i kaže, zbog toga ne žali.

Nakon kratkog povratka na Stellino JoomBoos Videostar putovanje, na pozornicu je stigla finalistica Jovana Ivanović, koja je na ovo natjecanje potegnula čak iz Beograda.

19:05 - IDUĆA SE PREDSTAVLJA FINALISTICA SARA VALENTIĆ

- Jako sam uzbuđena i sretna zbog finala. Iako se ne nadam pobjedi, jer smatram da ima puno jačih kandidatkinja od mene. No, ako pobijedim, naravno da ću biti 'over the moon' - kaže Sara. Najvažnije joj je da je u showu stekla super prijatelje, priznaje.

Njezino je putovanje u showu bilo kratko, ali slatko i drago joj je da je imala priliku pokazati svoju vrckavu, iskrenu i zabavnu sebe. Sara je u jednom trenutku skoro i zaplakala, kad se prisjetila svih trenutaka koje je prošla s ekipom u Videostaru.

- Nemoj plakati da ne pokvariš šminku - rekla joj je Petra.

FINALISTICA MIA PETERNAC PRVA JE IZAŠLA NA LIVE VIDEOSTAR POZORNICU

- Nisam više uopće nervozna, nemam tremu, već sam se opustila s vama - kaže Mia, koja, iskreno kaže, ne očekuje pobjedu na Videostaru.

Voditeljica Petra Miu je zatim vratila unazad, na početak natjecanja. U kratkom prilogu možemo vidjeti kako je tekao Mijin put u ovom natjecanju, od straha od zmije s kojom je morala snimati do samog finala.

19:00 - VODITELJICA PETRA DIMIĆ NAJAVILA ŠTO NAS ČEKA U VELIKOM FINALU

Počelo je super finale JoomBoos Videostara, a voditeljice Petra Dimić najavila je mnoštvo iznenađenja, super gostiju, novih TikTok izazova i pregršt zabave i smijeha.

- Finalistice Mia Peternac, Sara Valentić, Stella Smajić i Jovana Ivanović predstavit će nam se posljednjim TikTokovima ove sezone Videostara, a podršku će im, osim slavnog žirija, pružiti i ostali JoomBoosovci, influenceri te kandidati koji su se zajedno s njima natjecali u ovogodišnjoj sezoni Videostara", objasnila je Petra.

Podršku u backstageu Petri je njezin suvoditelj, Marco Cuccurin. On će s gostima i kandidatima publiku zabavljati 'iza kulisa' i otkriti najsočnije tračeve koje svi žele znati.