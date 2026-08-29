'Pravi umjetnici zaslužuju više. Sve je na pojedincima...'

Velikana, onih pravih, možda i nemamo previše, ali ih imamo. I u javnom prostoru prerijetko ih se sjetimo. Lijep je potez Hrvatske pošte koja je u optjecaj pustila markicu posvećenu dvojici naših velikana, onih iz prvog reda. Krunoslav Cigoj i Alfi Kabiljo dobili su takav oblik priznanja.

“Ovim izdanjima Hrvatska pošta, kao i svake godine, iskazuje priznanje osobama koje su ostavile trajan trag u hrvatskoj kulturi i povijesti”.

A na inicijativu Udruge za promicanje operne umjetnosti “Krunoslav Cigoj” u lipnju ove godine Grad Zagreb uvrstio je Cigoja u Fond imena javnih površina, pa se uskoro očekuje i ulica ili trg s njegovim imenom, javljaju iz Udruge.

“Uz poštansku marku bio bi to još jedan trajan podsjetnik na izuzetan životni i operni put Krunoslava Cigoja te poticaj mladim umjetnicima da se svojih snova ne odriču ni kada se na putu njihova ostvarenja pojave nezamislivo teške zapreke”.

Krunoslav Cigoj jedan je od najvećih hrvatskih tenora 20. stoljeća i zaslužio je takva priznanja. No zaslužio je on to i ranije, i to ne bi trebalo biti na inicijativu Udruge koja nosi njegovo ime, toga su se u raznim državnim službama, poput Ministarstva ili u Gradu Zagrebu, sami trebali sjetiti - i to odavno. Više je razloga jer Cigoj je imao puno više osim veličanstvenoga glazbenog umijeća.

Foto: Lucija Ocko/Pixsell

Kako stoji u njegovoj biografiji, bio je i profesionalni diplomat, tijekom Domovinskog rata organizirao je humanitarne akcije za djecu Hrvatske, Osijek i Sarajevo. Nakon rata djelovao je kao ataše za kulturu pri Veleposlanstvu RH u BiH. Dobitnik je Nagrade Grada Zagreba, a postumno je proglašen počasnim građaninom Grada Sarajeva... Ni o Alfiju Kabilju ne treba previše trošiti riječi. Skladao je glazbu za 40-ak filmova i stotinjak televizijskih serija. Dovoljan bi bio i mjuzikl “Jalta, Jalta”, ali Alfi Kabiljo ostavio nam je puno više.