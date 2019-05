Pravila Met Gale: Zabranjeni su im selfieji, pušenje i loš zadah

Prvi ponedjeljak u svibnju rezerviran je za Met Galu, jedan od najvažnijih događaja u svijetu mode. Ceremonija bude u Muzeju umjetnosti Metropolitan u New Yorku. Međutim, osim što moraju paziti da se što bolje odjenu, postoje i pravila kojih su se dužni pridržavati, prenosi Independent.

Prije četiri godine obavljeno je da je korištenje društvenih mreža zabranjeno na događaju kako bi izbjegli da slavni provedu večer na mobitelima.

- Korištenje mobitela za fotografiranje i društvene mreže nije dozvoljeno - piše na upozorenju. Ipak, čak ni to nije moglo spriječiti reality zvijezdu Kylie Jenner (21) da se 2017. fotografira u toaletu.

Foto: Instagram

- Ne mogu ići. nisam dovoljno stara - rekla je plesačica i model Maddie Ziegler (16) kad su ju pitali hoće li prošetati crvenim tepihom na Met Gali. Naime, događaj nije prikladan za osobe mlađe od 18.

Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL

Iako je zabranjeno, celebrityji poput Belle Hadid (22), Dakote Johnson (29) i Marc Jacobsa (56) pušili su cigarete u toaletu na Met Gali.

- Tema ovogodišnje Met Gale bila je pušenje u toaletu - šalili su se 2017. korisnici društvenih mreža.

this year's met gala theme was smoking in the bathroom pic.twitter.com/b83rjR3qlZ