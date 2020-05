'Pred građanima me sram što primam 9.200 kuna za ništa... '

Glumac Siniša Ružić (51) na društvenim mrežama često dijeli svoje mišljenje o određenoj temi, a posljednja objava u isto vrijeme je oduševila, ali i rastužila brojne pratitelje.

- Kazalište Gavella je nedovršeno već više od dvije i pol godine, dviju firmi koje su propale (kako su uopće dobile posao?!), a sada je i oštećenje (crveno i žuto) i na upravnoj zgradi u koju se ne smije ući. Prvi službeni statičari su došli 32 dana nakon potresa, a precizan uvid se čeka već sad 27 dana - napisao je Siniša na svom Facebook profilu i dodao kako glumci trenutno nemaju predstave niti probe, a ukinuto im je i financiranje programa. No, plaće su ostale, kaže, netaknute.

Foto: Boris Scitar/Pixsell

- Plaće su ostale netaknute, očito jer su izbori. Sram me je pred građanima što primam 9.200 kuna, a da ne radim ništa. Sram me je da primam toliko dok medicinari u ovo doba kad su radili čuda imaju smanjene plaće?! Sram me je zbog svih onih ljudi i poštenih građana i radnika koji pošteno svakodnevno rade svoj posao za malu plaću, zbog svih učitelja, profesora, policajaca, vatrogasaca, svih javnih i važnih službi koje odgovorno rade za crkavicu. Zbog svih poduzetnika i privatnika koji moraju svaki mjesec izmisliti poslove i plaću za radnike, i za brojne obaveze i namete. I na kraju zbog brojnih krasnih, talentiranih i nezaposlenih kolega umjetnika - dodao je glumac i pozvao brojne pratitelje da ga zovu za bilo kakav posao koji ima veze s poezijom, pjevanjem, sviranjem, sinkronizacijom, a on će svoj dio odraditi pro bono.

- Voda prodire u brod. Tko je kriv? Hoće li konačno netko nešto poduzeti? Ne idem ni na kakve izbore, i nisam angažiran ni u jednoj stranci - napisao je Ružić za kraj.