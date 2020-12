Iz produkcije nezavisnog i uvijek produktivnog Binocular teatra, kazališnoj publici poznatog po hit predstavama 'Postdiplomsko obrazovanje', 'Gospodin Kolpert' i 'Ponoćni boogie', stiže nova predstava, romantična komedija 'Dvojac bez kormilara'. Ta suvremena ljubavna drama nastala je prema autorskom predlošku Borne Armaninija, ujedno i umjetničkog voditelja Binocular teatra i redatelja predstave, a glumački dvojac koji će se na daskama koje život znače pozabaviti vječnom temom muškarca i žene u suvremenom društvu čine Marija Kolb i Ivan Horvat.

Kako bi se dočarala cijela punina jednog takvog odnosa koji pulsira u zahtjevnom ritmu svakodnevice te portretira njegova suština u konstantnoj borbi spolova za prihvaćanjem i razumijevanjem koja seže još od biblijske teme Adame i Eve, priča je 'zaogrnuta' i pjevno-plesnim dionicama, za koje je zaslužan glazbeni tim u sastavu - Ivan Marincel na trombonu i Sonja Domitrović na alt saksofonu.

Kroz autoreferencijalnu dimenziju protkanu blagom ironijom, ljubavna se veza nakon prvog susreta razvija kronološki, a uigrani glumački par bliskim, svježim jezikom (raz)otkriva sve one nesporazume u kojima smo se pokušali razumjeti, dok su između nas stajale razlike koje smo nastojali premostiti.

- Da bismo što bolje opisali svu komiku partnerskog odnosa, ne koristimo se samo autoironijom svih iskustava već parodijom na dramu kao takvu, koristimo se onomatopejom, oponašanjem životinja onako kao što su to činili u prvotnom ritualnom kazalištu. Koristimo se narodnim i međunarodnim poslovicama, portretirajući divnu različitost svakodnevice u punini njezine predivne nesavršenosti, jer 'mess is magic'. U pristupu ovoj tematici ne držimo se suhe dokumentarnosti bilježenja točaka stvarnosti, već sublimiramo jedno komedijsko tijelo double stand up pisma koje nastoji biti adekvatno i prezentno, a jedini ritam je onaj unutarnji koji se nameće kao prirodan i posve organski - pojasnio je idejno-sadržajnu potku, kao i dramaturške rukavce predstave, autor i redatelj Borna Armanini.

Svečana premijera nove predstave 'Dvojac bez kormilara' će se, u skladu sa svim epidemiološkim mjerama te za manji dopušten broj ljudi, održati u kazalištu Vidra u petak 18. prosinca s početkom u 20 sati, a ulaznice se mogu rezervirati i kupiti online te na blagajni kazališta svaki dan od 15 sati, kao i na sam dan predstave.