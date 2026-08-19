Hrvatsko narodno kazalište Zagreb jača veze s Europom

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu novu sezonu otvara velikim međunarodnim imenima. Pokreće HNK2EU - Ciklus europskog kazališta u Zagrebu, u sklopu kojega će u Zagreb stići ugledna europska kazališta, dok će Drama, Opera i Balet HNK u Zagrebu tijekom sezone svoje produkcije predstavljati publici diljem Europe.

Važan dio međunarodnog programa je i četvrti Zagrebački operni festival, koji će se od 11. do 20. rujna održati na trima pozornicama HNK. U desetak festivalskih dana donosi tridesetak različitih događanja te u Zagreb dovodi europske operne kuće, ansamble i umjetnike.

- Želimo da HNK u Zagrebu bude mjesto susreta različitih umjetničkih poetika i da naša publika ima priliku pratiti recentna europska kazališna ostvarenja, dok istodobno naše produkcije predstavljamo međunarodnoj publici - istaknula je dr. sc. Iva Hraste Sočo, intendantica Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

Foto: PROMO

HNK2EU - Ciklus europskog kazališta u Zagrebu donosi niz međunarodnih gostovanja. Ciklus 4. rujna otvara Narodno kazalište “Ivan Vazov” iz Sofije predstavom “Oružje i čovjek” prema djelu Georgea Bernarda Shawa, u režiji Johna Malkovicha. Ulaznice za predstavu već su rasprodane.

Veliko gostovanje slijedi 2. i 3. listopada, kad u Zagreb stiže Berliner Ensemble, jedan od najznačajnijih europskih kazališnih ansambala. Predstavit će predstavu nastalu prema nagrađivanoj drami “Raseljene” Tene Štivičić, a riječ je o prvom gostovanju ovog ansambla na hrvatskoj pozornici u organizaciji HNK. U listopadu u HNK2 dolazi i Slovensko mladinsko gledališče iz Ljubljane s predstavom “Ne Carmen”, dok u studenom Slovensko narodno gledališče Nova Gorica gostuje s projektima Tomija Janežiča “1973.” i “1982.”.

Međunarodna suradnja nastavlja se i iduće godine. HNK Zagreb s Prešernovim gledališčem Kranj, Slovenskim mladinskim gledališčem i Mestnim gledališčem Ptuj priprema međunarodnu koprodukciju prema motivima Fassbinderove televizijske serije “Osam sati ne čini dan”, čija je zagrebačka premijera zakazana za 19. veljače 2027.

Istodobno, predstave HNK putuju Europom. Krležine “Zastave” 26. rujna gostuju u Budimpešti, “Ero s onoga svijeta” 1. listopada u Mariboru, a Drama HNK 20. listopada u Ljubljani će izvesti “Budi uvijek kao zmaj”. U prosincu zagrebačka Drama gostuje u Novoj Gorici s predstavama “Sorry” i “Maria Stuart”, dok Balet HNK 25. listopada u Ljubljani predstavlja Bigonzettijev diptih “Kazimir’s Colours/Rossini Cards”. U siječnju 2027. baletni ansambl gostovat će i u Luganu sa “Žar pticom/Petruškom”.