Predstava 'Prima Facie' s West Enda stiže u zagrebački Exit

Tekst me oduševio na prvu i odmah mi je bilo jasno zašto je to trenutačno najizvođeniji komad na svijetu. Od prvog do zadnjeg trenutka uvučen si u priču i ne možeš prestati pratiti. Ljepota teksta je i u tome što progovara o vrlo aktualnim temama te svi koji pogledaju ovu predstavu sigurno iz kazališta neće izaći ravnodušni.

Riječi su to naše glumice Katarine Madirazze, ujedno i voditeljice Petit teatra, koji na scenu donosi predstavu "Prima Facie". To je višestruko nagrađivani kazališni hit s Broadwaya i West Enda, u hrvatskoj verziji režiju potpisuje Anja Maksić Japundžić, a ulogu Tesse tumači Nataša Janjić Medančić. Premijera će biti 14. ožujka u zagrebačkom Exitu.

Foto: Luka Dubroja

Predstava “Prima Facie” je pravna drama u čijem je središtu Tessa, ambiciozna i uspješna kaznena braniteljica koja s lakoćom pristupa obrani svake svoje stranke. Neočekivani događaj prisiljava je da se suoči s ograničenjima pravnog sustava u slučajevima seksualnog nasilja, otvarajući prostor u kojem se osobno iskustvo i emocije sudaraju sa zakonitostima pravne igre. Ova snažna i intimna monodrama kroz osobnu ispovijest razotkriva raskorak između zakona i etičkih dilema suvremenog društva.

Foto: Luka Dubroja