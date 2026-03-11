Obavijesti

Show

Komentari 0
PREMIJERA 14. OŽUJKA

Predstava 'Prima Facie' s West Enda stiže u zagrebački Exit

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 1 min
Predstava 'Prima Facie' s West Enda stiže u zagrebački Exit
8
Foto: Luka Dubroja

Nagrađivani kazališni hit u hrvatskoj verziji režira Anja Maksić Japundžić, a u ulozi Tesse je Nataša Janjić Medančić

Tekst me oduševio na prvu i odmah mi je bilo jasno zašto je to trenutačno najizvođeniji komad na svijetu. Od prvog do zadnjeg trenutka uvučen si u priču i ne možeš prestati pratiti. Ljepota teksta je i u tome što progovara o vrlo aktualnim temama te svi koji pogledaju ovu predstavu sigurno iz kazališta neće izaći ravnodušni.

Riječi su to naše glumice Katarine Madirazze, ujedno i voditeljice Petit teatra, koji na scenu donosi predstavu "Prima Facie". To je višestruko nagrađivani kazališni hit s Broadwaya i West Enda, u hrvatskoj verziji režiju potpisuje Anja Maksić Japundžić, a ulogu Tesse tumači Nataša Janjić Medančić. Premijera će biti 14. ožujka u zagrebačkom Exitu.

Foto: Luka Dubroja

Predstava “Prima Facie” je pravna drama u čijem je središtu Tessa, ambiciozna i uspješna kaznena braniteljica koja s lakoćom pristupa obrani svake svoje stranke. Neočekivani događaj prisiljava je da se suoči s ograničenjima pravnog sustava u slučajevima seksualnog nasilja, otvarajući prostor u kojem se osobno iskustvo i emocije sudaraju sa zakonitostima pravne igre. Ova snažna i intimna monodrama kroz osobnu ispovijest razotkriva raskorak između zakona i etičkih dilema suvremenog društva. 

Foto: Luka Dubroja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Šuput i ostale kolegice: Pogledajte kako izgledaju bez filtera i nakon "peglanja" fotki
SLAVNE DAME

FOTO Šuput i ostale kolegice: Pogledajte kako izgledaju bez filtera i nakon "peglanja" fotki

Slavne pjevačice, glumice i modele često možemo vidjeti besprijekorno našminkane i sređene. No, kako njihovi brojni fanovi ne bi mislili da one uvijek tako izgledaju, neke od njih ponekad podijele i kako izgledaju bez šminke i bez filtera
Evo što vas očekuje u omiljenim sapunicama i serijama u srijedu
DNEVNI PREGLED

Evo što vas očekuje u omiljenim sapunicama i serijama u srijedu

Doznajte što vas ove srijede, 11. ožujka, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Evo što će danas biti u Divljim pčelama: Nikoli je sve teže...
SVE JE NAPETIJE

Evo što će danas biti u Divljim pčelama: Nikoli je sve teže...

Od 20.15 vas očekuje nova napeta epizoda omiljene serije Divlje pčele. Evo što će se događati u njoj...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026