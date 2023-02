Pogledajte najavu za šestu epizodu serije 'The Last of Us', koju je režirala Jasmila Žbanić

Bosanskohercegovačka redateljica Jasmila Žbanić (48) režirala je jednu od devet epizoda nove serije 'The Last of Us'.

Jasmila je zaslužna za 6. epizodu, za koju je sada predstavljen i trailer. Šesta epizoda izlazi 19. veljače na HBO.

Serija 'The Last of Us' napravljena je po uzoru na istoimenu videoigricu, a prvu je epizodu pogledalo više od 4,7 milijuna ljudi. U glavnim ulogama našli su se Pedro Pascal (47) kao Joel Miller i Bella Ramsey (19) u ulozi Ellie.

'The Last of Us' još je jedan od mnogih uspjeha slavne redateljice. Jasmila je za film 'Quo vadis, Aida?' bila nominirana i za Oscara u kategoriji najboljeg stranog igranog filma.

