Zvijezda serije 'The Last of Us' priznala: Nebinarna sam, nije me briga zovu li me on ili ona...

Zvijezda nove HBO-ove serije 'The Last of Us', Bella Ramsey (19), u novom intervjuu za NY Times izjavila je kako se definira kao nebinarna osoba.

Bella, koja uz glumca Pedra Pascala (47) preuzima glavnu ulogu u HBO-ovoj seriji, odlučila je javno progovoriti o seksualnosti i reći kako ona gleda na vlastiti rodni identitet.

Bella i dalje koristi zamjenicu ona, no za strane medije potvrdila je kako je njezin spol oduvijek bio promjenjiv i da je u 'središtu stvari uvijek samo osoba'.

- Valjda je moj spol oduvijek bio promjenjiv. Kada bi mi rekli da sam 'ona' nisam previše razmišljala o tome, no kada bih čula 'on', osjećala sam se pomalo uzbuđeno - rekla je i dodala da se nikada nije previše zamarala je li 'ona' ili 'on' te ako može birati, rekla bi za sebe da je nebinarna.

- Uglavnom sam osoba. Rodna pripadnost nije nešto što mi se posebno sviđa, a što se tiče zamjenica, to me stvarno ne zanima - zaključila je.

Mlada glumica studirala je na Stagecoach Theatre u Loughboroughu, a trenutačno je možemo gledati u ulozi Ellie u popularnoj seriji 'The Last of Us'.

Dugoočekivana drama priča o Ellie (14) i njenom putovanju s Joelom (Pedrom Pascalom) u svijetu koji je poharala gljivična zaraza. Postapokaliptično putovanje ovog dvojca snimljeno je prema popularnoj videoigrici istog imena.

Šira javnost Bellu je upoznala u jednoj od najgledanijih serija 'Game of Thrones', gdje je preuzela ulogu Lyanne Mormont. Također, pojavila se i u CBBC-jevoj seriji 'The Worst Witch', ali i u filmu 'Catherine Called Birdy' za koji je nominirana za najbolju mladu glumicu.

