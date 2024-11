Predstavu 'Trening' ne izvode u kazalištu, već u teretani! 'Nije lako svima objasniti našu ideju'

Ideja je bila nesvakidašnja, nije bio lak put do same realizacije. Riječ je o predstavi "Trening", koja je premijeru imala u jednoj zagrebačkoj teretani, u središtu grada, u Martićevoj ulici. Ona povezuje kulturu i sport, a na neki način bavi se i mentalnim zdravljem. Režiju potpisuje Paško Vukasović, koji je u suradnji s mladim autorom Marinom Lisjakom zaslužan i za tekst. Glume Luka Juričić, Vedran Živolić i Marko Cindrić.

- Sve je prošlo sjajno, reakcije su baš dobre, a nakon premijere imali smo i još dvije reprizne izvedbe i sve je bilo puno. Došli su nam iz škole trčanja, pa neke udruge, mlade mame... Predstava, zapravo, progovara o mentalnom zdravlju, kako se mi muškarci teško otvaramo i razgovaramo o osjećajima. U cijeloj priči nije samo riječ o teretani, nije to ni muška spika, rekao bih kako povezujemo nepovezivo. Došli su nam i oni koji se bave sportom i oni koji se bave sportom - rekao nam je Paško Vukasović.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL.

Najavio je i nove termine ove predstave, a oni su 14. i 15. prosinca. "Radnja se odvija u teretani, Forma fit factory, u realnom vremenu od 20 sati, kada je i početak predstave. Kroz trening se bavimo svakidašnjim problemima i pitanjima i životnim situacijama koja muče našu trojicu likova. Mens sana in corpore sano u širem spektru glavna je tema koja se tematizira u ovom jedinstvenom kazališno-sportskom projektu."

U planu su i gostovanja, no to tek treba dogovoriti. Bit će lakše jer su u Zagrebu "probili led", a to nije baš lako, ponajviše stoga jer je prostor malo neobičan za predstavu.

- Da, treba vlasnicima teretana objasniti našu ideju i koncert, nije to lako. Tako je bilo i sada, nije ljudima bilo jasno kakva predstava, gdje će biti glumci, gdje će biti predstava... No uspjeli smo u svemu tome - dodao je Vukasović.

Foto: Luka Dubroja

Kako je već istaknuo, sam tekst je najvećim dijelom zasluga mladog autora Marina Lisjaka, "koji je odradio genijalan posao".

- Marin i ja smo, u smislu teksta za predstavu, počeli razgovarati početkom ove godine, tekst se brusio i ljuštio i u suradnji s glumcima do gotove cjeline kakva je danas. Glumci Luka Juričić, Vedran Živolić i Marko Cindrić su kroz cijeli proces dali sebe, svoje ideje, svoje situacije kako bi cijelu ideju sa papira oživjeli i dignuli u realne odnose - objasnio je Vukasović pa nastavio: "Prostor teretane, u konkretnom slučaju Forma fit factory u Martićevoj, jednostavno je savršena kulisa i stvarni ambijent za predstavu u kojoj i gluma i situacije 'plešu' na ivici privatnog ostavljajući publici pitanje gdje prestaje istina i počinje laž".

Projekt kojeg su se prihvatili bio je izazovan, a poruke koje žele prenijeti na publiku su višeslojne. Prve reakcije su dobre, a vrijeme će reći koliko su u svemu uspjeli. Bilo bi im lakše da imaju predstavu za "konvencionalne" prostore, no teretana je nešto što ih izdvaja. Kao i njihove poruke.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL.

- Želja nam je povezati i pokazati koliko je vježbanje zdravo, a tijelo povezano sa zdravim duhom. Teretana je naša ordinacija, nekakav siguran prostor u kojem neke od problema možemo riješiti, odnosno izaći iz nje sa spoznajom kako nam je barem malo lakše nakon treninga nego prije - dodao je Vukasović.