Pregled godine: Bilo je nekoliko odličnih novih serija. Vrijedi ih pogledati ako još uvijek niste!

Ako 2023. nije bila prebogata hit-serijama, odnosno označile su je kraj odličnog "Nasljeđa" (koja, doduše, nešto pada u kvaliteti odlaskom najvećega makijavelista prikazanog na malim ekranima Logana Roya, a kojega glumi fantastični Brian Cox) te vrhunske "Krune" (iako je posljednja sezona nijansu slabija), ipak se pojavilo preko nekoliko odličnih novih serija i mini-serija. Uz "Krunu" i "Nasljeđe" najbolja serija u 2023. je treća sezona jedne od najboljih britanskih serija "Happy Valley".

'The Last of us'

MAX

8/10

Najbolje nove serije u 2023. su hitoidni "The Last of Us" te "Beef" (Netflix, 8/10). Obje serije krase odlični scenariji, dobro razrađeni karakteri, vrhunska i zvjezdana glumačka ekipa, jako dobra produkcija i, nažalost, prilično stupidan, pretenciozan ili naivan završetak. Ne može se reći da su "Beef" i "The Last of Us" krave koje daju 20 litara mlijeka, a onda ritnu nogom kantu, ali svakako u posljednjoj epizodi obje serije kvalitetom padaju.

U "Beefu" to je "naduvano" metiljanje o smislu svijeta i života na razini nadobudnih srednjoškolaca i bez ikakva povoda i smisla, a u "The Last of Us" akcijske scene i rješenje iz repertoara nekadašnjih, lošijih, partizanskih filmova, tipa ja sam s dva, tri metka protiv dva, tri bataljuna neprijatelja i sve ih slistim. Ali, dobro, obje serije prije toga gledatelju pružaju vrhunski užitak da bez teškoća može progutati nešto slabiji kraj.

'A small light'

DISNEY+

8,5/10

Dvije, vjerojatno i najbolje, nove serije u 2023. nemaju taj problem, izvedene su od početka do kraja po svim pravilima, a to su "A Small Light" i "Blue Lights" (Prime UK, 8,5/10). Serija "A Small Light" govori o Miep Gies, ženi koja je skrivala Annu Frank, njezinu obitelj te još neke Židove u Amsterdamu tijekom nacističke okupacije. Miep Gies je, ustvari, bila Austrijanka, siroče iz Beča koju je posvojila nizozemska obitelj, a prije Drugoga svjetskog rata zaposlila se kao tajnica u firmi Otta Franka. Ona je pronašla i sačuvala Annin dnevnik i predala ga Ottu, koji se kao jedini preživjeli vratio iz logora.

Iako je Miep Gies glavni lik, serija govori o čitavom nizu običnih ljudi, niti heroja niti kukavica, koji su, gotovo pa instinktivno, odlučili reći "ne" zlu i spašavati sugrađane, riskirajući vlastiti život. Iako serija ne bježi od sentimentalnosti, ni u jednom trenutku ne prelazi u patetiku. Nema tu ni nadmenog moraliziranja ni poučavanja svisoka, nego jednostavno govori u tome kako će i u najvećoj tami ostati gorjeti neka mala svjetla.

'Blue lights'

Prime UK

8,5/10

Serija je ono najbolje što dobre britanske policijske serije daju - britko seciranje stvarnosti, kritika nedostataka u sustavu, dobro izgrađeni likovi koji su odlično psihološki iznijansirani te precizna, logična i nimalo sladunjava priča. Serija govori o policajcima početnicima, odnosno policajcima u trenažnom procesu, na ulicama Belfasta.

Ono što krasi ovu seriju (kao, uostalom, i "Happy Valley") jest ogoljeni život koji se slijeva s ekrana pred gledatelja, a to nije nimalo lako postići. Koliko je okrutna i nemilosrdna, toliko je i plemenita i puna razumijevanja za svakog od svojih likova.

'Silo'

Apple TV

8/10

U 2023. bilo je puno distopijskih ZF serija (i "The Last of Us" može se svrstati u taj žanr), čija je kvaliteta oscilirala, ali serija "Silo" spada u vrh. Serija govori o ogromnom silosu u kojem nakon nepoznate kataklizme (vjerojatno nuklearnog rata) živi ostatak čovječanstva, po strogim zakonima silosa koji uključuju i to da se ništa ne zna o prošlom svijetu, što se dogodilo niti zašto su u silosu.

Serija je nastala prema istoimenoj knjizi Hugha Howeya koju je u hrvatskom prijevodu izdalo Znanje, kao i nastavak pod naslovom "Smjena". Uz seriju, koja je stvarno odlična, kako u izgradnji distopijskog svijeta, tako i u gradnji napetosti kroz rješavanje misterioznog slučaja ubojstva i "samoubojstva", preporučio bih i obje knjige koje su više nego dobro štivo.

'Full monty'

Disney+

7,5/10

Ali da ne govorimo samo o crnilu i katastrofama, puno serija u 2023. bavilo se "krizom srednjih godina", a jedna od najboljih je "Shrinking" s odličnim Jasonom Segelom i Harrisonom Fordom.

Serija govori o psihijatru u depresiji zbog smrti supruge, suočenim s odrastanjem kćeri i besmislenošću vlastita posla, pa se eto odlučuje na radikalni eksperiment da svojim pacijentima govori neuljepšanu istinu. Eh, sad, niti govori istinu niti im pomaže, ali to je tek pokretač radnje u seriji koja se prije svega zasniva na blagom humoru i optimizmu te razumijevanju za likove koji, ustvari, imaju sve i njihove probleme koji realno i ne postoje. Iako nešto slabija, ali na neki nostalgičan i vedar način dobra, serija "Full Monty" govori, za razliku od "Shrinkinga", o istim tim problemima, samo kod ljudi koji žive u socijalnim stanovima, a ne u vilama u Los Angelesu.

Svi likovi iz odličnog filma "Full Monty" i muške striptiz-grupe su tu, samo 30 godina poslije, i malo što se u njihovim životima promijenilo. Nostalgična i dobrohotna serija koja neće izazvati salve smijeha, ali će svakom gledatelju pružiti dobar osjećaj, ako ni zbog čega drugog zato što se ponovno sreće s omiljenim likovima.

'Rain dogs'

Max

7,5/10

Ima sličan ambijent i humor kao i "Full Monty", ali mnogo, mnogo gorči. Serija govori o samohranoj majci, seksualnoj radnici s ambicijama književnice, njezinoj kćeri i psihotičnom gay prijatelju iz više klase. Serija je podjednako prožeta humorom kao i gorčinom svakodnevice između dvaju nesigurnih poslova, dvaju izbacivanja iz stana ili privremenog prenoćišta i potrazi za nekim sretnijim ili bar manje nesretnim životom.

Iako serija ne govori o lijepim stvarima te ne štedi likove niti ih uljepšava, prepuna je, koliko god to paradoksalno zvučalo, optimizma i volje za životom.

'Krigsseileren'

NETFLIX

7,5/10

Puno pesimističnije su dvije vrlo gorke, ali odlične serije - norveška "Ratni mornar", odnosno "Krigsseileren" i poljska "Feedback", odnosno "Informacja zwrotna" (Netflix 7,5/10). Obje serije su iznimno teške, ozbiljne i dobre. "Ratni mornar" govori o mornarima norveške trgovačke mornarice koji su se početkom Drugoga svjetskog rata našli na moru i svi bili uključeni u norvešku ratnu mornaricu, pod komandom Britanaca.

Možda i najbolja serija koja govori o svim užasima ratovanja na moru, ali i krhotinama života koje je nakon rata nemoguće skupiti. Kao što je nemoguće skupiti ni krhotine života u oblaku alkoholizma, o čemu govori također odlična poljska serija "Feedback". Odnosno o svim užasima između umišljene alkoholičarske stvarnosti i one koja se stvarno dogodila. Iznimno gorke serije koje gađaju ravno u trbuh i koje, iako imaju puno mana, nikog ne mogu ostaviti ravnodušnim.

'Crowded room'

APPLE TV

7,5/10

"Hijack" je klasična akcijsko-kriminalistička serija o otmici aviona s odličnim Idrisom Elbom (Apple TV 7,5/10), a "Crowded Room" jako je dobra kriminalistička serija o tinejdžeru s podvojenom ličnošću.

Uz distopijske serije i serije o krizi srednjih godina 2023. su obilježili i dokumentarci o životima slavnih, a izdvojio bih dva - onaj o Beckhamu i onaj o Schwarzeneggeru (oba na Netflixu, 7,5/10 oba).

Da ne bude zabune, više su to spomenici nego pravi dokumentarci, ali obojica su toliko simpatična i zanimljiva da je jednostavno šteta ne pogledati ih, iako znamo da i jedan i drugi prešućuju sve imalo neugodne stvari ili ih spominju tek reda radi (i to one koje ne mogu izbjeći).

'Pad kuće Usher'

NETFLIX

6,5/10

Jedna je serija gromoglasno najavljivana te uglavnom hvaljena, iako je prilično dosadni promašaj. Riječ je o seriji "Pad kuće Usher" napravljenoj prema motivima pripovijetki i pjesama Edgara Allana Poea.

Da ne bude zabune, serija je vrhunski producirana, pa i prilično dobro napisana, ali je u njoj svega previše i, za razliku od Poeovih priča i pjesama, nije nimalo elegantna ni misteriozna. Uglavnom, napravljena je s puno pameti, ali bez imalo "feelinga za osjećaj", s očitom namjerom da bude hit, što je i bila, više zbog toga što nije bilo ničega drugog nego zato što je stvarno dobra.