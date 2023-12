Ove filmove i serije Hrvati su najviše 'guglali' prošle godine: Je li i vaš favorit među njima?

Prema pretraživanjima na Googleu, Hrvati su prednost davali stranim filmovima, dok se među serijama našla jedna turska, jedna regionalna, dvije Netflixove i jedna HBO-ova.

Barbie i Oppenheimer najpretraživaniji filmovi

Što se filmova tiče, na samom vrhu najpretraživanijih su 'Oppenheimer' i 'Barbie', dva filma koja su u kina izašla u isto vrijeme u srpnju. Ipak, barem što se pretraživanja tiče, 'Oppenheimer' je broj jedan.

Foto: PROMO

Oba filma, jedan od najpoznatijoj lutki na svijetu, a drugi o tvorcu atomske bombe, zaradili su milijune dolara.

Foto: YouTube/Screenshot

Iza njih slijedi 'Zvuk slobode', film kojeg su neki nazvali i najkontroverznijim ove godine. Radnja filma temelji se na istinitim svjedočanstvima o krijumčarenju djece.

Na četvrtom mjestu je 'Avatar'. Drugi dio izašao je krajem 2022., više od 10 godina nakon što je James Cameron napravio prvi dio. U Hrvatskoj je ovaj film ostvario velik uspjeh.

'Sve u isto vrijeme' još jedan je film koji je izašao 2022., a koliko je popularan i kritički hvaljen pokazuje i čak sedam osvojenih Oscara na dodjeli ove godine.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Film je bio nominiran u 11 različitih kategorija, a osvojio je nagrade u sljedećim: Najbolji sporedni glumac (Ke Huy Quan), Najbolja sporedna glumica (Jamie Lee Curtis), Najbolji originalni scenarij, Najbolja montaža, Najbolja režija, Najbolja glumica (Michelle Yeoh) i naposljetku, osvojio je nagradu za Najbolji film.

Južni vetar Hrvati najviše 'guglali'

Što se serija tiče, u Hrvatskoj se najviše 'guglala' serija 'Južni vetar: Na granici'. Radi se o jednoj od najpopularnijih serija diljem regije o srpskom podzemlju.

Foto: Antonio Ahel, ILUSTRACIJA

Drugo mjesto zauzela je turska serija 'Zlatni kavez', dok je na trećem HBO-ova 'The Last of Us'. Serija je to koja se temelji na popularnoj videoigri iz 2013. godine, a publiku su posebno impresionirali glumac Pedro Pascal te glumica Bella Ramsey.

Foto: PROMO/Neva Zganec/Dusko Marusic/Pixsell

Netflixova 'Wednesday' također je na listi najpretraživanijih serija u 2023. Riječ je o seriji koja prati jednu od članica obitelji Addams, Wednesday, koju je utjelovila Jenna Ortega. Serija je popularna posebice među mlađom publikom, a kostim tmurne i namrgođene kćeri Addams jedan je od najtraženijih za Noć vještica.

Foto: Netflix

'Ginny i Georgia', još jedna Netflixova serija, nalazi se na petom mjestu. Početkom 2023. je prikazana njezina druga sezona, te se ubrzo najavilo i kako će dobiti i treću i četvrtu.