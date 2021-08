Kažu da ljubav ne boli, nego - peče. To naravno tvrde oni koji su se opekli, pa cinizmom podižu zidove oko sebe. Bez obzira na mehanizme obrane koje koristimo, malo tko tijekom života nakon prvog razočaranja i odlučnog 'nikad više' nije imao nesreću opet naletjeti na krivog ili krivu.

Premda je isprva sve najvjerojatnije bilo kao u bajci i mislili ste da je baš to 'Taj' ili 'Ta' koji je došao kao blagoslov, život vas je s vremenom demantirao, nakon čega se pretvorio u pakao koji niste mogli ni zamisliti, a vi u osobu koju ne prepoznajete. Veze koje su na početku strastvene, na žalost znaju završiti u strastvenim sukobima. No nije to ništa što se ne događa i onima kojima čitav svijet zavidi na slavi, talentu i luksuznom životu. Svi smo mi krvavi ispod kože, a neki od primjera koji ćemo navesti u ovom članku, tu su krv, zbog krivih odabira, morali brisati sa zidova.

Ovo je Top 5 holivudskih parova koji su zaista trebali trebali biti samo prijatelji.

Alec Baldwin i Kim Basinger

Par se upoznao 1990. godine na setu filma ' The Marrying Man' u kojem je Alec Baldwin (63) glumio plejboja, a Kim Basinger (67) pjevačicu u noćnom klubu.

- Privlačnost među njima mogla se rezati nožem - rekao je izvor svojedobno za New York Magazine.

Nisu se mogli obuzdati ni privatno, no ni na setu.

- Bacanje stolica, razbijanje telefona, o svemu tome se moglo čitati. No u stvarnosti je bilo 100 puta gore. Ako bi Baldwin zalupio vratima, ona bi drugim vratima zalupila duplo jače - tvrdio je izvor.

Unatoč tome su se zaručili i vjenčali 1992. godine. Bili su u braku sedam godina, a onda objavili da se razvode i započeli bespoštednu bitku za skrbništvom nad kćeri.

- Nije li smiješno to što sam odbila ulogu u filmu 'Sleeping with the Enemy', a nastavila sam spavati s neprijateljem - rekla je svojedobno Kim.

Jesse James i Sandra Bullock

Sandra Bullock (57) mislila da je našla onog pravog 2005. godine kada se udala za Jesseja Jamesa (52), zvijezdu emisije "Monster Garage" te vlasnika tvrtke West Coast Choppers.

Upoznali su se 2003. godine. Dvije godine kasnije par se vjenčao na privatnoj ceremoniji u Santa Barbari, a glumica je postala pomajkom troje njegove djece iz dva propala braka.

Kada je 2010. godine dobila Zlatni globus za ostvarenje u filmu 'The Blind Side', inače samozatajna glumica javno je pokazala koliko joj znači suprugova podrška.

- Ne iznenađuje što se moj rad poboljšao otkad sam te upoznala, jer dotad nisam znala kako je to kad ti netko drži leđa. Hvala ti - rekla je. Za istu je ulogu Bullock osvojila i Oscara i nagradu SAG, i tom prilikom imala je spreman emotivni govor za supruga.

- Središ se i sjedneš za stol s ljudima koje ne poznaješ. Ja te ostavim tamo samog, a ti na kraju večeri dolaziš s e-mailom Morgana Freemana. Ne znam kako to radiš, ali te volim i jako si zgodan. Jako te želim - rekla je Sandra.

Bilo je to samo dva mjeseca prije nego što je časopis In Touch na naslovnici objavio njihovu fotografiju s naslovom "Ultimativna izdaja" i ispovijesti Michelle "Bombshell" McGee, koja je ispričala detalje afere koju je imala sa Sandrinim suprugom.

On se isprva branio time da preljub smatra "normalnim dijelom života", no ubrzo se javno ispričao supruzi i djeci te se prijavio na rehabilitaciju kako bi pokušao spasiti brak.

- Jedna je osoba koju treba kriviti za sve i to sam ja. Moje ponašanje uzrokovalo je puno patnje mojoj supruzi i djeci i strašno mi je žao zbog toga. Nadam se da će mi jednog dana uspjeti oprostiti - rekao je tad.

Međutim, dok je poput papagaja ponavljao koliko mu je žao, ali i da nije bilo tako kako je tvrdila ljubavnica, javile su se još neke žene s pričom o tome kako McGee nije bila jedina s kojom je općio za vrijeme braka. Mjesec dana nakon toga Bullock su prvi put snimili bez vjenčanog prstena, a nekoliko dana kasnije predala je papire za razvod.

Johnny Depp i Amber Heard

Amber Heard (34) i Johnny Depp (57) vjenčali su se 2015. godine, a ona je samo godinu nakon podnijela zahtjev za razvodom braka. Kao razlog zahtjeva za razvod navela je 'nepomirljive razlike', a zatim optužila glumca za nasilje.

Podsjetimo, Amber i njezini prijatelji svjedočili su da joj je Depp bacio telefon u lice i uništio kuhinju u njihovom penthouseu u svibnju 2016. godine.

- Imamo ogromne teške srebrne svijećnjake. Oni su bili na podu slomljeni. Košare s voćem koje smo imali na kuhinjskom otoku. Eto ... posvuda voća. Košare na zemlji. Posude u kojima su se nalazile žlice i vilice, kuhinjski pribor, sve je bilo razbacano. Razbio je puno staklenih stvari zbog kojih je staklo ostalo na podu ... kad je izašao u hodnik, vidjelo se da je vino proliveno po podu i zidovima. Po tome sam znala da je prošao onuda - po tragovima vina na zidovima - rekla je tada Heard.

Sudska saga trajala je mjesecima, Depp i njegovi odvjetnici negirali su sve optužbe bivše supruge te tvrdili da ona želi profitirati odštetom.

Bivši supružnici uspjeli su doći do nagodbe od sedam milijuna dolara za koju je Amber tvrdila da će donirati Američkoj uniji za građanske slobode i dječjoj bolnici u Los Angelesu.

Glumac sada pokušava doći do informacije je li bivša supruga ispunila obećanje i donirala novac. Njegov odvjetnik Andrew Caldecott tvrdi da je donacija 'proračunata i manipulativna laž' te da je od samog početka to bio plan kojim bi 'uništila bivšeg supruga'. Uz to, Deppov odvjetnik tvrdi da ih je dječja bolnica u Los Angelesu 2019. godine obavijestila kako Amber nije izvršila nikakva plaćanja.

Brad Pitt i Angelina Jolie

Mnogi su ih smatrali najskladnijim holivudskim parom, a vijest o raspadu njihova braka odjeknula je 2016. godine poput bombe u medijima.

- Razvela sam se zbog dobrobiti svoje obitelji. Bila je to prava odluka, a ja se nastavljam fokusirati na njih. Neki su odlučili iskoristiti moju šutnju, a djeca vide i čitaju laži koje se pišu o njima u medijima. No, trudim se stalno ih podsjećati da samo oni znaju koja je prava istina - otkrila je Angelina Jolie (46) u intervjuu za Vogue.

Mogući razlozi prekida punili su tabloide godinama, kao i bitka za skrbništvo nad djecom. U posljednjih pet godina oboje su potrošili više od milijun dolara na brakorazvodnu parnicu.

Na kraju posljednjeg suđenja dodijeljeno im je zajedničko skrbništvo, a Jolie je odmah predala dokumentaciju Drugom kalifornijskom okružnom sudu u svrhu smjene suca Johna Ouderkirka s njihovog slučaja. Tvrdila je da je sučeva odluka nepravedna i da je odbio saslušati maloljetnu djecu i njihove želje u vezi skrbništva.

Tročlana komisija složila se s Jolie i diskvalificirala Ouderkirka. Navedeno je da je kršio "svoje etičke obaveze". Ouderkirk je obnašao dužnosti kao privremeni sudac i nije otkrio da ima poslovne poveznice s odvjetnicima Brada Pitta (57), a to je moglo utjecati na njegovu odluku.

- Činjenice se nisu promijenile. Postoji puno dokaza koji dokazuju kako je ovo najbolje za djecu. Nastavit ćemo raditi ono što je u skladu s time - rekao je Pittov glasnogovornik.

Anonimni izvor za People rekao je da Pitt misli da je ovo vrlo nezdravo i teško za djecu. Podsjetimo, par ima šestero djece, Maddoxa (19), Paxa (17), Zaharu (16), Shiloh (14) i blizance Vivienne i Knoxa (12).

Anjelica Houston i Jack Nicholson

Anjelica Houston (70) i Jack Nicholson (84) zaljubili su se na tulumu u njegovoj kući 1973. godine. Plesali su zajedno čitavu noć, a ubrzo nakon toga i prohodali. Anjelica je bila luda za Jackom, kao i on za njom. No već 1975. godine ona ga ostavlja zbog preljuba.

U svojoj knjizi ' Watch Me: A Memoir', Anjelica opisuje izrazito bolnu situaciju, kada je otkrila da je Nicholson vara s glumicom i modelom Rebeccom Broussard. K tome, Rebecca je bila trudna - nosila je prvo od njihovo dvoje djece.

Anjelica priznaje da se pokušala ohladiti, no sljedećeg jutra doslovno je provalila na snimanje filma “Dva Jacka” i počela udarati Jacka rukama i nogama. Pitala ga zašto joj je to napravio, a on je pognuo glavu, zaštitio se rukama i pustio je da ga nastavi tući.

Bio je to kraj veze, no u godinama nakon toga pokazat će se da se osjećaji nisu posve ugasili, čak ni kada se Anjelica 1992. godine udala za kipara Roberta Grahama, koji je umro 2008. godine. Nicholson je bio i na promociji njezine prve knjige, a izjavio je i da je bio 'emocionalno uništen' kada su konačno prekinuli. Ona je za njega ostala 'žena koja mu je pobjegla' zahvaljujući njegovoj gluposti.

Nemogućnost jednostavnog i konačnog prekida s partnerom često dovodi do trakavica poput ove posljednje. Ponukani svim navedenim, o tome kako kvalitetno prekinuti neki odnos razgovarali smo i s američkom hipnoterapeutkinjom i seksologinjom Tammy Fontanom, koja je 13 godina živjela i radila u Singaporeu kombinirajući svoje kliničko znanje iz SAD-a s iskustvom stečenom pri savjetovanju iseljeničke zajednice i lokalne singapurske zajednice, a sve kako bi razvila kulturalno osjetljivu terapiju. Tammy nam je otkrila jednostavne mehanizme koji ljudima mogu pomoći da se ne dovedu u situacije slične gore navedenim.

- Pisala sam puno članaka na tu temu. No dva najučinkovitija načina da se što lakše nosite s prekidom su da ljudi odluče, doslovno donesu duboku unutarnju odluku da žele preboljeti osobu, vrlo često ljudi je nisu spremni donijeti, čekaju 'osjećaj', a emocionalno ostaju povezani s tom osobom. Stoga, morate odlučiti da želite preboljeti, ne možete čekati osjećaj da biste to mogli. Druga stvar je da morate odlučiti proći kroz proces žalovanja. Jedan od razloga zbog kojih ljudi na to nisu spremni jest to što nemaju 'svoj' život. Ljudi koji imaju problem s tim da prebole partnera su oni koji očekuju da će on ili ona dati 'značenje' njihovu životu i grade život oko partnera. Time zapostavljaju razvoj vlastitog života, a kad izgube partnera, sve što su 'uložili' u tu osobu u sekundi nestaje. Tad se suoče s prazninom. Možda je to bila osoba s kojom su se bavili određenim aktivnostima, večerali, družili se s prijateljima, a onda kad izgube tu osobu, gube i sve ostalo. Najveći problem leži u tome da ljudi ne razvijaju u dovoljnoj mjeri svoj život, svoje interese, neovisnost i identitet prije nego što uđu u odnos s nekim - kaže Tammy.

