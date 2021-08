Poznati holivudski glumac Johnny Depp (58) dobio je željenu presudu u brakorazvodnoj parnici protiv bivše supruge Amber Heard (35).

Naime, Amber i Johnny vjenčali su se 2015. godine, a ona je samo godinu nakon podnijela zahtjev za razvodom braka. Kao razlog zahtjeva za razvod navela je 'nepomirljive razlike', a zatim optužila glumca za nasilje.

Sudska saga trajala je mjesecima, Depp i njegovi odvjetnici negirali su sve optužbe bivše supruge te tvrdili da ona time želi profitirati financijskom odštetom.

Bivši supružnici uspjeli su doći do nagodbe od sedam milijuna dolara za koju je Amber tvrdila da će donirati Američkoj uniji za građanske slobode i dječjoj bolnici u Los Angelesu.

Glumac sada pokušava doći do informacije je li bivša supruga ispunila obećanje i donirala novac. Njegov odvjetnik Andrew Caldecott tvrdi da je donacija 'proračunata i manipulativna laž' te da je od samog početka to bio plan kojim bi 'uništila bivšeg supruga'. Uz to, Deppov odvjetnik tvrdi da ih je dječja bolnica u Los Angelesu 2019. godine obavijestila kako Amber nije izvršila nikakva plaćanja.

Glavni sudac ove parnice djelomično je usvojio zahtjev Deppovog odvjetnika i natjerat će Američku uniju za civilne slobode da objavi dokumente koji potvrđuju je li Herald ispunila svoj dio nagodbe.

Ukoliko se ispostavi da nije, glumac i njegov tim imat će snažan dokaz protiv bivše supruge.

Podsjetimo, holivudski glumac je nakon burnog razvoda, koji se mjesecima povlačio po sudovima, tužio britanski tabloid The Sun za klevetu zbog njihovih napisa kako je 'nasilnik koji je pretukao ženu'.

U studenom 2020. godine Depp je izgubio taj spor.

- The Sun je uspio dokazati da je ono što je napisano u spornom tekstu u suštini istinita informacija. Donio sam takav zaključak nakon što je obrana u sudnici iznijela detalje navedenih 14 incidenata - završio je tada raspravu sudac Andrew Nicol.

Glasnogovornik spomenutog tabloida je svjedočanstva Amber Heard nazvao hrabrima, a The Sun okarakterizirao kao 'novine koje nikada neće šutjeti kad je obiteljsko nasilje u pitanju'.