SLAVNA HEIDI

Prekrasna manekenka vodit će ždrijeb SP-a: Često voli pozirati golišava, pogledajte fotke

U glamuroznoj ceremoniji u Washingtonu, koju će voditi Heidi Klum i Kevin Hart uz nastupe svjetskih glazbenih zvijezda, FIFA će u petak održati ždrijeb Svjetskog prvenstva 2026.
U Cannesu na Film Festivalu Heidi Klum zakoračila je u žutoj haljini koja je odmah zapalila atmosferu. Odvažni izrezi na prsima i ekstremno visoki prorez naglasili su svaki njezin korak, a okupljeni fotografi nisu prestajali okidati. U samo nekoliko sekundi postala je glavna atrakcija večeri. | Foto: Reuters - ILUSTRACIJA
1/46
