Premijera predstave 'Babin Kuk gori' 4. ožujka u KNAP-u

Postoje ljudi koji na pozivnicu na vjenčanje odgovore “dolazim”. Postoje oni koji je ignoriraju. A postoje i dvije žene koje zbog nje krenu na šestosatnu vožnju od Zagreba do Babinog Kuka kako bi zaustavile to vjenčanje.

Nakon što prime pozivnicu na vjenčanje, Katarina Sladić i Marija Jelavić donose impulzivnu odluku, sjedaju u auto i kreću prema Babinom Kuku kako bi ga spriječile. Ono što počinje kao emotivna reakcija brzo se pretvara u intenzivan road trip ispunjen humorom, napetostima i preispitivanjem vlastitih motiva.

Foto: Sanjin Kaštelan

Uoči Dana žena, predstava “Babin Kuk gori”, premijerno će biti izvedena 4. ožujka 2026. u Kazalištu KNAP s početkom u 20 sati u koprodukciji Centra KNAP i Udruge Domino.

Predstava je nastala prema tekstu argentinskog redatelja i dramatičara Gonzala Quintane, Belén Amada i Micaela Fariña. Prva verzija je izvedena je u Buenos Airesu kao njegova ispitna produkcija te je nakon premijere nastavila igrati izvan akademskog konteksta, s više od 300 izvedbi.

Zagrebačka verzija donosi novu adaptaciju i lokalni kontekst, zadržavajući temeljnu strukturu priče, ali prilagođenu domaćoj publici.

Foto: Sanjin Kaštelan

U glavnim ulogama su mlade i iznimno talentirane glumice Ivana Sinovčić i Lea Jevtić, koje snažnom scenskom energijom nose predstavu kroz kombinaciju komedije, glazbenih elemenata i emotivnih sukoba, gradeći uvjerljiv, duhovit i slojevit odnos dviju žena koje se istovremeno podržavaju i sukobljavaju.

“Babin Kuk gori” je nastao u okviru programskog pravca Centra KNAP “Cijeli svijet je stage”, interdisciplinarnog programa umjetničkog razvoja i produkcije za mlade umjetnike. Program je usmjeren na studente umjetničkih akademija i mlade profesionalce te im omogućuje produkcijske uvjete, mentorsku podršku i javnu izvedbu u profesionalnom kazališnom prostoru.

Središnji segment programa je STAGE LAB, dvomjesečni intenzivni proces rada na predstavi - od koncepta i proba do premijere. Time KNAP sustavno otvara prostor novim autorima i izvođačima te gradi platformu za razvoj suvremenog kazališta mlađe generacije.

Foto: Sanjin Kaštelan

“Babin kuk gori” je komedija o prijateljstvu, lojalnosti i granicama koje prelazimo kad mislimo da nekoga spašavamo. Brza, duhovita i emotivna, predstava podsjeća da je ljubav možda najplemenitiji, ali i najopasniji motiv za djelovanje.

Tim predstave čine dramaturg Tim Kožar, kostimografkinja Franciska Glavaš, izvršna producentica Petra Vigan te producentice-mentorice Morana Foretić i Kristina Orešković Juras, a uz njih u projektu sudjeluju i Ivan Sabljak kao autor dizajna svjetla, Sanjin Kaštelan kao fotograf, Max Foretić-Kožul kao asistent redatelja, Lukrecija Aragon kao glazbena suradnica, Maja Ko kao suradnica za scenografiju, Bruno Isaković kao autor vizualnog identiteta predstave te Zvonimir Dobrović, koji je autor adaptacije i prijevoda.