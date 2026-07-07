Obavijesti

Show

Komentari 1
U 37. GODINI

Preminula britanska pjevačica koju pamtimo po velikom hitu

Piše Magdalena Mucić,
Čitanje članka: 1 min
Preminula britanska pjevačica koju pamtimo po velikom hitu
2
Foto: IMAGO/RW/IMAGOSTOCK&PEOPLE
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Osim što je bila članica grupe G.R.L., Lauren Bennett surađivala je s velikim imenima svjetske scene, a njen glas obilježio je plesni hit iz 2011. koji se puštao diljem svijeta

Admiral

Lauren Bennett, britanska pjevačica i članica grupe G.R.L., preminula je u 37. godini, objavile su na službenom Instagram profilu grupe njene kolegice Emmalyn Estrada, Natasha Slayton i Paula van Oppen.

- S velikom tugom dijelimo vijest o odlasku naše voljene Lauren. Srca su nam slomljena. Riječima ne možemo opisati koliko nam je značila. Zauvijek ćemo cijeniti ljubav, smijeh i bezbrojne uspomene koje nam je podarila. Njezin predivan duh dotaknuo je mnoge živote, duboko će nam nedostajati i zauvijek će biti voljena. Počivaj u miru, draga Lauren. Uvijek ćeš biti u našim srcima - stoji u objavi grupe G.R.L.

Iako uzrok smrti još uvijek nije objavljen, USA Today piše kako je pjevačica preminula u Engleskoj još 29. svibnja, mjesec dana prije svog 37. rođendana. 

Pjeva?ica Lauren Bennett, poznata po pjesmi "Party Rock Anthem", preminula u dobi od 37 godina
Foto: IMAGO/RW/IMAGOSTOCK&PEOPLE

Osim benda G.R.L., Bennet će ostati zapamćena po gostovanju na will.i.am-ovom remiksu pjesme 'I got it from my Mama' i velikom hitu LMFAO-a 'Party Rock Anthem' na kojem je otpjevala refren. 

REVELIN Redfoo i The party rock crew of LMFAO napravili ludi tulum
Redfoo i The party rock crew of LMFAO napravili ludi tulum

Party Rock Anthem je gotovo preko noći osvojila svijet i postala jedan od najvećih glazbenih fenomena tog razdoblja – nezaobilazan hit na zabavama, plesnim podijima i ljetnim playlistama. Tjednima je bila među najemitiranijim pjesmama na radijskim postajama diljem svijeta, a na prestižnoj ljestvici Billboard Hot 100 zadržala se na samom vrhu čak šest tjedana. Iako nije bila službena članica LMFAO-a, Lauren Bennett svojim je vokalnim doprinosom imala važnu ulogu u uspjehu pjesme koja je obilježila početak novog desetljeća i ostavila trag u povijesti pop glazbe. 

Već 2013. godine Lauren Bennett postala je dio novog djevojačkog sastava G.R.L., jedne od najambicioznijih novih pop grupa tog razdoblja. Grupa je pažnju publike prvo privukla pjesmom „Vacation”, koja se našla na soundtracku filma 'Štrumpfovi 2', a zatim i suradnjom s Pitbullom na singlu 'Wild Wild Love' 2014. godine. Iste godine objavile su EP i pjesmu 'Ugly Heart', koja je ostvarila veliki međunarodni uspjeh, osobito u Australiji, gdje je zauzela drugo mjesto na ljestvicama, ali i u Velikoj Britaniji. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SNIMKA PRIVOĐENJA 'Lauri se netko smijao. Ona je tad počela vikati. Uzela je čašu i razbila je'
NOVI DETALJI INCIDENTA

SNIMKA PRIVOĐENJA 'Lauri se netko smijao. Ona je tad počela vikati. Uzela je čašu i razbila je'

Laura Prgomet privedena je sinoć u Dubrovniku nakon incidenta u jednom kafiću. Čitatelj nam je javio kako joj se 'neki dečko smijao, na što je ona poludjela i počela se derati...'
FOTO Bivša Mamićeva supruga pokazala tko joj je ukrao srce
POSEBAN TRENUTAK

FOTO Bivša Mamićeva supruga pokazala tko joj je ukrao srce

Chebourg i Zasja moje beskrajne ljubavi. Ovo treba ponoviti, Marko Grubnić, napisala je Vanja Horvat na društvenim mrežama
Pila je vodu, a onda je nastao kaos. Lauru Prgomet nakon privođenja posjetio odvjetnik
Ispovijest prijatelja fatalne Laure

Pila je vodu, a onda je nastao kaos. Lauru Prgomet nakon privođenja posjetio odvjetnik

Natjecateljica showa ‘Gospodin Savršeni’, Laura Prgomet, prenoćila je u pritvoru nakon što je razbijala čaše u kafiću

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026