Preminula britanska pjevačica koju pamtimo po velikom hitu

Lauren Bennett, britanska pjevačica i članica grupe G.R.L., preminula je u 37. godini, objavile su na službenom Instagram profilu grupe njene kolegice Emmalyn Estrada, Natasha Slayton i Paula van Oppen.

- S velikom tugom dijelimo vijest o odlasku naše voljene Lauren. Srca su nam slomljena. Riječima ne možemo opisati koliko nam je značila. Zauvijek ćemo cijeniti ljubav, smijeh i bezbrojne uspomene koje nam je podarila. Njezin predivan duh dotaknuo je mnoge živote, duboko će nam nedostajati i zauvijek će biti voljena. Počivaj u miru, draga Lauren. Uvijek ćeš biti u našim srcima - stoji u objavi grupe G.R.L.

Iako uzrok smrti još uvijek nije objavljen, USA Today piše kako je pjevačica preminula u Engleskoj još 29. svibnja, mjesec dana prije svog 37. rođendana.

Foto: IMAGO/RW/IMAGOSTOCK&PEOPLE

Osim benda G.R.L., Bennet će ostati zapamćena po gostovanju na will.i.am-ovom remiksu pjesme 'I got it from my Mama' i velikom hitu LMFAO-a 'Party Rock Anthem' na kojem je otpjevala refren.

Party Rock Anthem je gotovo preko noći osvojila svijet i postala jedan od najvećih glazbenih fenomena tog razdoblja – nezaobilazan hit na zabavama, plesnim podijima i ljetnim playlistama. Tjednima je bila među najemitiranijim pjesmama na radijskim postajama diljem svijeta, a na prestižnoj ljestvici Billboard Hot 100 zadržala se na samom vrhu čak šest tjedana. Iako nije bila službena članica LMFAO-a, Lauren Bennett svojim je vokalnim doprinosom imala važnu ulogu u uspjehu pjesme koja je obilježila početak novog desetljeća i ostavila trag u povijesti pop glazbe.

Već 2013. godine Lauren Bennett postala je dio novog djevojačkog sastava G.R.L., jedne od najambicioznijih novih pop grupa tog razdoblja. Grupa je pažnju publike prvo privukla pjesmom „Vacation”, koja se našla na soundtracku filma 'Štrumpfovi 2', a zatim i suradnjom s Pitbullom na singlu 'Wild Wild Love' 2014. godine. Iste godine objavile su EP i pjesmu 'Ugly Heart', koja je ostvarila veliki međunarodni uspjeh, osobito u Australiji, gdje je zauzela drugo mjesto na ljestvicama, ali i u Velikoj Britaniji.