Preminula je Christine McVie, glazbenica i tekstopisac rock sastava Fleetwood Mac...

Britanska glazbenica i tekstopisac Christine McVie preminula je danas u 79. godini nakon kratke bolesti u krugu svoje obitelji, piše BBC.

Bila je klavijaturistica i suglavna pjevačica u rock sastavu 'Fleetwood Mac', za koji je napisala brojne hitove.

Britansko-američki rock sastav, osnovan u Londonu 1967. godine, prodao je više od 100 milijuna ploča diljem svijeta, što ih čini jednom od najuspješnijih grupa ikada. Njihove najpoznatije pjesme su Dreams, Go Your Own Way i Everywhere.

Unatoč svojoj burnoj povijesti, Fleetwood Mac postao je jedan od najpoznatijih rock bendova 1970-ih i 80-ih, koji su činili Mick Fleetwood, Christine i John McVie, kao i Lindsey Buckingham i Stevie Nicks. Rumours, objavljen 1977., postao je jedan od najprodavanijih albuma svih vremena i uključivao je hitove kao što su Second Hand News i You Make Loving Fun.

