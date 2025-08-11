U dobi od 89 godina preminula je Gabi Novak, legendarna hrvatska pjevačica. Tužnu vijest potvrdili su za 24sata iz Croatia Recordsa.

Gabi Novak rođena je 8. srpnja 1986. godine u Berlinu, gdje je provela dio djetinjstva. S obitelji je nakon toga preselila na Hvar, a zatim u Zagreb gdje je završila Školu za primjenjenu umjetnost, smjer grafika, te je kratko radila kao crtačica u Zagreb filmu, u Studiju za crtani film.

Počela je nastupati krajem 1950-ih, a njezin prepoznatljiv glas ju je ubrzo učinio jednom od najomiljenijih pjevačica tadašnje scene. Već 1960-ih je stekla veliku poplarnost i priznanja kritike.

Tijekom bogate karijere je snimila niz albuma i singlova te surađivala s vrhunskim skladateljima i glazbenicima. Više puta je osvajala nagradu Porin, za najbolju jazz izvedbu, za album godine, najbolji ženski vokal, najbolji pop album, najbolju vokalnu suradnju, a 2006. je dobila i Porina za životno djelo.

Bila je u braku sa skladateljem Stipicom Kalogjerom, a nakon razvoda 1970. godine, 30. ožujka 1973. godine udala se za kantautora Arsena Dedića, koji joj je bio suprug i umjetnički suradnik sve do smrti 2015. godine. U braku su dobili sina Matiju Dedića, istaknutog jazz pijanista, koji je preminuo 8. listopada ove godine.