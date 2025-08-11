Obavijesti

Show

LEGENDARNA PJEVAČICA

Preminula je Gabi Novak

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Preminula je Gabi Novak
Foto: Neva Zganec/pixsell

Legendarna hrvatska pjevačica Gabi Novak preminula je u dobi od 89 godina.

U dobi od 89 godina preminula je Gabi Novak, legendarna hrvatska pjevačica. Tužnu vijest potvrdili su za 24sata iz Croatia Recordsa. 

Gabi Novak rođena je 8. srpnja 1986. godine u Berlinu, gdje je provela dio djetinjstva. S obitelji je nakon toga preselila na Hvar, a zatim u Zagreb gdje je završila Školu za primjenjenu umjetnost, smjer grafika, te je kratko radila kao crtačica u Zagreb filmu, u Studiju za crtani film. 

Počela je nastupati krajem 1950-ih, a njezin prepoznatljiv glas ju je ubrzo učinio jednom od najomiljenijih pjevačica tadašnje scene. Već 1960-ih je stekla veliku poplarnost i priznanja kritike. 

Tijekom bogate karijere je snimila niz albuma i singlova te surađivala s vrhunskim skladateljima i glazbenicima. Više puta je osvajala nagradu Porin, za najbolju jazz izvedbu, za album godine, najbolji ženski vokal, najbolji pop album, najbolju vokalnu suradnju, a 2006. je dobila i Porina za životno djelo. 

Bila je u braku sa skladateljem Stipicom Kalogjerom, a nakon razvoda 1970. godine, 30. ožujka 1973. godine udala se za kantautora Arsena Dedića, koji joj je bio suprug i umjetnički suradnik sve do smrti 2015. godine. U braku su dobili sina Matiju Dedića, istaknutog jazz pijanista, koji je preminuo 8. listopada ove godine. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
VIDEO Maja i Šime nedjelju provode na Korčuli: ’Prvo su se držali odvojeno, skrivali su se’
PONOVNO SKUPA

VIDEO Maja i Šime nedjelju provode na Korčuli: ’Prvo su se držali odvojeno, skrivali su se’

Nešto iza podne u nedjelju ukrcali su se na brod i otišli u nepoznatom smjeru, priča nam čitateljica s Korčule
Preminula poznata kazališna glumica Nina Erak
TUŽNA VIJEST

Preminula poznata kazališna glumica Nina Erak

Rođena u Zagrebu 1956., diplomirala je na Akademiji dramske umjetnosti u klasi Rade Šerbedžije i Izeta Hajdarhodžića. Od 1980. godine, kada se pridružila Kerempuhu, odigrala je uloge u preko 55 predstava
FOTO Tange su 'in' svakog ljeta! Poznate dame ih obožavaju
Manjkom odjeće protiv vrućina

FOTO Tange su 'in' svakog ljeta! Poznate dame ih obožavaju

Toplinski val vlada Hrvatskom, a poznate dame znaju kako se rashladiti. Pritom često zagriju brojne obožavatelje koje nerijetko počaste vrućim fokama u tangama.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025