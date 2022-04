Preminula je glumica iz filmova 'No Country For Old Men' i 'The Texas Chainsaw Massacre'...

U 75. godini života preminula je glumica Kathy Lamkin, piše Deadline. Borbu s kratkom bolesti izgubila 4. travnja, a njezinu smrt potvrdili su članovi obitelji.

- Kathy će nedostajati svojoj obitelji i prijateljima, ostavila je utjecaj na sve s čime se susrela tijekom svog života na ovoj Zemlji - rekli su.

Kathy Lamkin pamtit ćemo po ulozi u filmu 'No Country For Old Men'.

Tijekom glumačke karijere pojavila se u 46 filmskih i televizijskih projekata u razdoblju od 1990. do 2014. godine. Glumila je i The Tea Lady u remakeu filma 'The Texas Chainsaw Massacre' marcusa Nispela iz 2003. godine, ali i u filmu 'The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning' Jonathana Liebesmana iz 2006. godine.

Kathy je, osim glume, bila i predavačica kazališne umjetnosti u osnovnoj školi Codwell u Houstonu. Uz to, bila je i voditeljica škole Unicorn School of Acting i kazališta USA Theatre.

Iza glumice su ostali suprug Stephen L. Lamkin, njezina kći Kati, sin Greg i njegova supruga Jamie, te unuci Benjamin i Morgan.

