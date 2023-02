Preminula je glumica Raquel Welch, bila je seks simbol 60-ih

U 83. godini života preminula je glumica Raquel Welch, piše TMZ. Njezinu smrt potvrdili su članovi obitelji rekavši da je preminula u srijedu, 15. veljače, u jutarnjim satima, nakon kratke bolesti.

Foto: MPNC

Raquel je bila internacionalni seks simbol za kojom su uzdisali muškarci diljem svijeta. Proslavila se ulogama u filmovima 'Fantastic Voyage' i 'One Million Years B.C.', oba iz 1966.

Iako je u filmu 'One Million Years B.c.' rekla tek nekoliko rečenica, ono u čemu se pojavila ostavilo je puno snažniji dojam. Bila je u oskudnom bikiniju od jelenje kože čime je i postala seks simbol među širom javnosti.

Foto: Profimedia

Od tada, njezino ime počelo je postajati sve važnije. Postala je jedna od najtraženijih ženskih zvijezdi 60-ih i 70-ih. Osvojila je brojne nagrade među kojima je i Zlatni globus za najbolju glumicu u mjuziklu ili komediji za ulogu u 'Tri mušketira'.

Raquel je bila na popisu '100 najseksi zvijezdi u povijesti filma', koji je objavio Empire magazin 1995. godine. Bila je i na trećem mjestu Playboyevih '100 najseksi zvijezdi 20. stoljeća'.

Foto: MPNC

U 1975. godini pojavila se u emisiji 'The Cher Show', gdje je s Cher izvela pjesmu 'I'm a Woman'.

Welch se udavala četiri puta, no prezime je promijenila s prvim mužem i takvog ga i zadržala, s njim je dobila i dvoje djece kći Tahnee i sina Damona. S James Welchom u braku je bila od 1959. do 1664. godine, s Patrickom Curtisom od 1967. do '72., s Andre Weinfeldom od 1980. do 1990. i s Richardom Palmerom od 1999. do 2004.

