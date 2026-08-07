Preminula je influencerica (26): 'Nastavit ćemo njeno nasljeđe'

Američka influencerica Sydney Towle (26) preminula je 5. kolovoza nakon tri godine borbe s kolangiokarcinomom, rijetkim i agresivnim oblikom raka žučnih vodova. Tužnu vijest priopćila je njena obitelj, navodeći da je preminula mirno, okružena svojim najmilijima.

- Neizmjerno smo ponosni na to koliko se Sydney hrabro borila i što je svoje putovanje podijelila s toliko ljudi. Željela je podići svijest o rijetkim oblicima raka i bila je strastvena zagovornica toga da se ljudi zalažu za sebe i svoje zdravlje. Nastavit ćemo njezino nasljeđe i odati joj počast na svaki mogući način - poručila je njena obitelj.

Sydney je bolest dijagnosticirana u kolovozu 2023. kada je zbog kvržice i pečenja u trbuhu otišla na pregled. Na žalost, dijagnosticiran joj je rijdak oblik raka koji se najčešće otkriva tek u uznapredovaloj fazi. O svojoj bolesti, otvoreno je govorila na društvenim mrežama te je s pratiteljima dijelila trenutke iz svakodnevnog života, ali i detalje liječenja i borbe. Putem društvenih mreža, prikupljala je i sredstva za Zakladu za kolangiokarcinom, a nadala se i istrčati maraton u New Yorku kako bi pomogla oboljelima.

I ranije je Sydney imala velik broj pratitelja, no njena iskrenost o teškoj temi, privukla je više od milijun ljudi na njen profil na TikToku. Iako je u početku dobro reagirala na kemoterpiju i operaciju, bolest se vratila. U svibnju se rak proširio na potrbušnicu, zbog čega su joj liječnici preporučili palijativnu skrb, no Sydney je odlučila potražiti drugo mišljenje, odlučna da se ne preda. Kasnije su joj pronađeni i tumori na plućima, a posljednje tjedne života provela je u bolnici. Početkom mjeseca, prebačena je u hospicij, gdje je i preminula.

No, prije no što je preminula, ostvarila je svoj veliki san – okušala se kao model te prošetala pistom u kupaćem kostimu na reviji 'The Chemo Club x Post Swim' tijekom Miami Swim Weeka. Sydney nije skrivala ni ožiljke na trbuhu, gdje je imala ugrađenu pumpu za infuziju u jetrenu arteriju, koja se koristi za ciljano liječenje tumora jetre.

- Tek sam nedavno počela uviđati snagu i ljepotu ovog tijela. Ožiljci me podsjećaju koliko sam daleko stigla. A snovi završavaju tek onda kada im to sami dopustimo - napisala je uz fotografiju u kupaćem kostimu prošle godine, javlja BBC.

U jednoj od posljenjih snimki koje je objavila, kazala je kako je važno odnositi se prema ljudima s dobrotom i susojećanjem, jer nikad ne znamo kroz što netko prolazi. Obitelj ju je opisala kao osobu koja je i u najtežim trenutcima širila optimizam i bila tu za druge.